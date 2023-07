Viele gemeinsame Jahre mit Josef Zenzmaier

HINTERGRUND / NEUHAUSER KUNSTMÜHLE 12/07/23 „Durch viele Jahre durften wir das druckgrafische Schaffen von Josef Zenzmaier begleiten", erinnern sich Elisabeth und Nikolaus Topic-Matutin. „Wir sind stolz auf diese lange Zusammenarbeit." Damals war die Neuhauser Kunstmühle als Galerie und Druckwerkstatt noch in Salzburg/Gnigl beheimatet, erst im Schloss Neuhaus, ab 2007 im Komplex der Staudingermühle. „Zenzmaiers erste druckgraphische Arbeiten bei uns entstanden 1997, 2015 konnten wir das Künstlerbuch Der Weg zur Großmutter herausbringen", so das jetzt in Niederösterreich tätige Galeristen-Ehepaar. „Danach begannen wir neue Projekte, die aber nicht mehr fertig geworden sind." An Zenzmaier erinnert man nun in einer virtuellen Ausstellung. Das Buch Der Weg zur Großmutter ist eine verdichtete Reise in die Kindheit, auf der der Künstler in vollständiger Beherrschung seiner Mittel den Weg des Kindes, das er einmal war, noch einmal geht. Diesen Graphik-Zyklus kann man aus technischen Gründen virtuell nicht präsentieren, aber es gibt die Farblithografien des Buchs noch in geringer Zahl auch als Einzelblätter. Die Neuhauser Kunstmühle: Was als Galerie im Schloss Neuhaus 1989 begonnen hatte, fand 2007 Quartier im Komplex der Staudingermühle in Gnigl. Zugleich übernahm die Druckwerkstatt den wesentlichen Bestand einer Zürcher Steindruckerei, die ihren Betrieb einstellte. So kamen viele imposante Maschinen hinzu, vor allem die Schnellpresse für Lithografie aus dem Jahr 1890. Das Arbeitsmodell bestand (und besteht immer noch) in der Zusammenarbeit je eines Künstlers und eines Druck-Spezialisten. 2015 übersiedelten Elisabeth und Nikolaus Topic-Matutin mit Galerie und Druckwerkstatt ins niederösterreichische Hohenberg. „In der 1882 erbauten, 2015 restaurierten Villa Winter stehen großzügige Räume für die Werkstatt, das Lager und Gastzimmer für Künstler und Drucker zur Verfügung", erzählen sie. (Neuhauser Kunstmühle/dpk-krie) Die virtuelle Ausstellung mit Arbeiten von Josef Zenzmaier, online bis 15. Oktober – Blätter aus dem Buch Der Weg zur Großmutter – www.neuhauser-kunstmuehle.at Bilder: Neuhauser Kunstmühle