ARTgenossen / KINDERAUSSTELLUNG

01/12/23 Es ist, und das seit sieben Jahren, der charmanteste Termin im Bereich der Bildenden Kunst in Salzburg – die Kinderausstellung der ARTgenossen. Nun ist es wieder soweit. Von Sonntag (3.12.) bis Mittwoch (6.12.) geht es heuer „tierisch“ zu im Kabinett im Künstlerhaus.

Von Heidemarie Klabacher

Blaue Gans. Fideler Affe. Steinbock und Löwe als Marmor- oder Flaggentier. Ganz zu schweigen von den Gämsen auf dem Kapuzinerberg und den (echten) Löwen am Fuße des Hellbrunnerberges. Die gefiederten Bewohnter der Bauernhöfe etwa in Lieferung nicht zu vergessen... Es gibt mehr Tiere in Salzburg, als man so meint. „Für die Kinderausstellung haben wir uns auf die Suche nach den Tieren – den lebenden und den erfundenen – in der Stadt Salzburg gemacht. Viele Kinder aus Stadt und Land Salzburg waren dabei und haben mit ihren Ideen und ihrer Kreativität Tiere für die Kinderausstellung sichtbar gemacht“, so die ARTgenossen.

Gemeinsam war man in der Stadt unterwegs: „Wir fotografierten, zeichneten, luden Passanten ein, mitzumachen. Wir waren flanieren mit Tieren, waren auf dem Bauernhof, haben die Wappentiere der Fürsterzbischöfe kennengelernt und Geschichten über Bären gehört“, so Doris Oberholzer von den ARTgenossen.

Und es war auch einiger Ernst beim Spaß: Die Kinder der 4a Klasse der MVS Nonntal bauten für die Kinderausstellung Glückstiere, „die im wahrsten Sinnes des Wortes ein bisschen Glück bringen sollen“. Die Glückstiere, verwandt mit der Gattung „Sparschweinchen“ wurden als Spendenboxen in Salzburger Geschäften „ausgewildert“. Darunter etwa ein etwa charmanter Elefant. Der Inhalt wird dem mobilen Kinderhospiz PAPAGENO zugute kommen. Und damit Salzburger Kindern und Jugendlichen mit schweren Erkrankungen und begrenzter Lebenserwartung, die von Papageno betreut werden. „Die Kinder der Klasse entschieden sich in einer Abstimmung für dieses Spendenprojekt und machten sich im Workshop daran, wunderschöne Glückstiere in Form von Elefanten, Mäusen und Phantasietieren zu bauen“, so die ARTgenossin Elisabeth Leberbauer.

Die „Glückstiere“ sind inzwischen aus den Geschäften in den Kunstversein übersiedelt. Auch sie sind Teil der Ausstellung Tierisches Salzburg und können weiterhin gefüttert werden. Weiters zu sehen sind im Kabinett drei Tage lang Fotografien, Drucke, Skulpturen, Gemälde, Trickfilme - „alles zum Thema 'Tierisches Salzburg'“. Auch Aktivität gehört zum Konzept: Eine Riesengiraffe lädt zum Flanieren durch die Ringgalerie, nach dem sie bereits durch die Altsdtad flaniert war. Workshops im Rahmenprogramm laden Gäste ein, in den tierischen Reigen einzusteigen.

Das Konzept der ARTgenossen für die Kinderausstellung: „Die Ausstellungswerke entstanden in mehrtägigen Workshops und Projekten mit Schulklassen und Kindergartenkindern, in einem Wochenendkurs sowie während zweier Ferienprogramme“, berichtet Petra Schlagbauer.

Jede Gruppe beschäftigte sich mit einem eigenen Tierthema. Begleitet wurden die Kinder von Elisabeth Leberbauer, Petra Schlagbauer, Isabella Heigl, Helena Kalleitner und den jeweiligen Lehrerinnen und Erzieherinnen. Über hundert Kinder aus Stadt und Land Salzburg haben teilgenommen.

Schon seit seit 2017 gibt es die Kinderausstellung im Kabinett des Salzburger Kunstvereins. Unterstützt werden die ARTgenossen vom Bundesministerium, von Stadt und Land Salzburg, dem Salzburger Kunstverein „und natürlich von den vielen, vielen Kindern und ihren Eltern aus Stadt und Land“. Die ARTgenossen gründeten sich im Jahr 2001 als Verein für Kulturvermittlung in Salzburg. „Wir entwickeln Vermittlungsprogramme und Workshops zur praktischen Annäherung an Kunst und Kultur. Gearbeitet wird in kleinen Gruppen, mit Diskussion und Gespräch wolle man zu praktisch-kreativer Auseinandersetzung angeregen. Die ARTgenossen betreiben ein Atelier im Künstlerhaus.

Kinderausstellung „Tierisches Salzburg“ – von Sonntag (3.12.) bis Mittwoch (6.12.) täglich von 12 Uhr bis 19 Uhr im Kabinett im Künstlerhaus. Das Begleitprogramm im Atelier der ARTgenossen ist frei, Anmeldung aber notwendig. Die Workshops: Montag (4.12.) von 15 Uhr bis 16.30 „Kleb dein Tier“ und Dienstag (5.12.) ebenfalls 15 Uhr bis 16.30 „Druck dein Tier“ – www.artgenossen.cc

