SALZBURGER KUNSTVEREIN / JAHRESPROGRAMM 2024 13/02/24 Mirela Baciak ist seit Juli vergangenen Jahres neue Direktorin des Salzburger Kunstvereins. Eine Neuerung ist ein Jahres-Schwerpunkt. Lokale und internationale Blickwinkel sollen verschränkt werden. Das Programm 2024 Chronische Widersprüche beschäftigt sich mit dem komplexen Zusammenspiel von Gesundheits- und Klimakrise. Der Anspruch der Kunstvereins-Leiterin klingt nicht unbescheiden: „Ziel des Programms ist es, die Rolle der Kunst bei der Förderung von gesellschaftlicher Heilung und Resilienz zu erforschen und künstlerische Perspektiven anzubieten, die Hoffnung wecken oder Erleichterung bringen können." Ab 1. März spricht Vasilis Papageorgious in der Schau Sunseekers or Dimming the Sun Widersprüche zwischen hedonistischem Vergnügen und planetarischer Erschöpfung an. Der Strand dienst als Metapher für Genuss. Parallel dazu beschäftigt sich Jeamin Cha in ihrer Ausstellung Freeze Response mit den politischen Aspekten von Gesundheit und nutzt Video und Performance, um Erzählungen über Wohlbefinden zu hinterfragen. Was als gesund gilt, hat auch mit gesellschaftliche Erwartungen zu tun. Mythos Normal: Chronische Widersprüche ist Titel einer Gruppenausstellung ab 8. Mai. Es ist Teil eines Ausstellungsprojekts gemeinsammit dem Kunstverein Hannover. In Salzburg werden Werke von Cat Chong, Jeamin Cha, Itamar Gov, Anastasia Sosunova, Imogen Stidworthy und Julia Zöhrer zu sehen sein. Ergänzend zu dieser Schau erforscht die von den beiden Kunstvereinen koproduzierte Performance-Reihe Wenn der Körper Ja sagt Fähigkeiten des menschlichen Körpers anhand von Werken von Benoît Piéron und Perel. Von Juni bis August wird in der Performance-Reihe Smart Nursing der Wandel hin zur digitalen Pflege erforscht. Liesel Burisch, Ania Nowak und Anna Witt setzen sich mit Pflegepraktiken mit besonderem Augenmerk auf deren Auswirkungen in Österreich auseinander. Die Sommerausstellung echo* wird am 12. Juli eröffnet Sie wird von Sung Tieu und Martin Beck gestaltet. Ein Schlüsselelement der Ausstellung ist „ein kollaboratives Sound Environment, das den Raum des Kunstvereins einhüllt", heißt es dazu, und weiter etwas orakelhaft: „Außerdem erforschen Tieu und Beck den Lebenszyklus von Materialien, die unsere Umwelt konstruieren, und befeuern damit die Dynamik zwischen Wiederholung und Erneuerung." Gleichzeitig zu sehen: Flashes of Resilience von Philipp Fleischmann, der bildende Kunst und Film zusammenbringt. Für die Herbst-Ausstellung The Color of Energy wird man sich nicht nur ins Künstlerhaus begeben, sondern auch einen Ausflug nach Wien einplanen müssen, sie wird von VTC Statement / viennacontemporary und dem Salzburger Kunstverein koproduziert. Was da zu sehen ist, klingt beinah poetisch: Es werde „erforscht, wie Energie unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft färbt. In der Annahme, dass die Grundfarben der Energie Geopolitik, Technologie und Menschen sind, reflektiert diese Ausstellung die oft übersehenen Energieflüsse, die für das Verständnis der Dynamik der heutigen Welt wesentlich sind. Die Ausstellung bewegt sich innerhalb einer chromatischen Partitur, in der Energie nicht einen einzelnen Farbton hat, sondern sich in einem Spektrum unterschiedlich entsättigter Farben präsentiert." „The Color of Energy" erforscht unsere Verstrickungen mit Sonne und Wind ebenso wie mit Öl, Kohle, Gas und Metallen und zeigt, wie die unterschiedliche Intensität und Bewegung von Energie Politik und Kulturen verbindet. Die teilnehmenden Künstler:innen werden im Juli 2024 bekannt gegeben.

Die letzte Ausstellung des Jahres (ab 13. Dezember) ist und bleibt den Mitgliedern des Kunstvereins vorbehalten und wird in diesem Jahr von Hana Ostan Ožbolt kuratiert. Und auch lieb gewonnene Gewohnheit:Im Studio wird zu Jahresende die Gewinnerin des Förderpreises 2023 des Landes Salzburg und des Salzburger Kunstvereins vorgestellt, diesmal Luz Olivares Capelle. Im Laufe des Jahres wird der Salzburger Kunstverein Kooperationsprojekte unter anderem mit dem Mozarteum Salzburg, mit der Internationalen Sommerakademie für bildende Kunst Salzburg und dem ACC Austrian Association of Curators veranstalten. Die Kinderausstellung der ARTgenossen findet heuer bereits zum achten Mal statt. Kinder aus Stadt und Land Salzburg werden wieder kreativ im Atelier der ARTgenossen arbeiten und die Ausstellung gestalten.