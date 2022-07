Bunt und vielfältig

FEST ZUR FESTSPIEL ERÖFFNUNG 05/07/22 Und wieder öffnen die Festspielhäuser Tür und Tor, lassen hinter die Kulissen und in Generalproben blicken und bieten insgesamt 66 Programmpunkte an 29 Spielorten: Das Fest zur Festspieleröffnung am 22. und 23. Juli. Von Heidemarie Klabacher „Zwei Tage voller Freude und Leichtigkeit" will Festspielpräsidentin Kristina Hammer dem Publikum bieten. Künstlerinnen und Künstler der Festspiele wurden für eigene Programmpunkte gewonnen, Proben von Festspielproduktionen werden geöffnet. Domplatz, Residenzplatz oder Alter Markt gehören zu den Schauplätzen. Organisiert wird das Fest zur Festspieleröffnung von Renate Stelzl. Geboten werde ein „Querschnitt durch das Veranstaltungsprogramm" mit Musik, Schauspiel, Lesungen, Filmen, Ausstellungen und Tanz. Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause gibt es auch wieder Acts in Innenhöfen und selten bespielten Häusern. Das Fest steigt am Freitag 22. und Samstag 23. Juli – da läuft schon die Ouverture spirituelle. Es ist keineswegs alles Streichquartett und Jedermann – auch wenn die Jedermann-Tribüne natürlich Schauplatz ist: „Ein besonderes Ereignis für Liebhaber elektronischer Musik gibt es mit dem Konzert der Formationen Plattform K+K Electric sowie Café Drechsler & Dorian Concept auf dem Domplatz." Sphärische Klänge und groovige Elektro-Sounds anstelle sündiger Liebe und salbungsvollem Sterben. Imn Gegenteil: „Im seinem zweiten Jahr als gefeierter Jedermann-Darsteller lädt Lars Eidinger in der Rolle als DJ ein zum Clubbing." Ein Festkonzert im Großen Saal der Stiftung Mozarteum steigt zum 125. Geburtstag von Erich Wolfgang Korngolds: „Vinzenz Praxmarer, der den Salzburger Festspielen langjährig verbunden ist, leitet sein Orchester Divertimento Viennese." Auf dem Programm steht Korngolds Violinkonzert D-Dur op. 35 mit dem Solisten Benjamin Schmid, gefolgt von Schubert. Zum 14. Mal gibt es im Rahmen der Salzburger Festspiele das Young Singers Project. Die jungen Sängerinnen und Sänger aus neun Ländern präsentieren sich beim Fest zur Festspieleröffnung mit Repertoire-Highlights, die zuvor mit Stars wie Piotr Beczala oder Lisette Oropesa als Coaches in Meisterkursen erarbeitet haben. Auch Literarisches gibt es: Anna Rieser, seit der Spielzeit 2020/21 Ensemblemitglied am Volkstheater Wien, und Marie-Luise Stockinger, die bereits zwei Mal für den Nestroy-Preis nominiert war, laden zu Lesungen. Etwas mehr Run gibt es vermutlich auf Generalprobe zu Béla Bartóks Oper Herzog Blaubarts Burg und Carl Orffs De temporum fine comoedia. Regie führt Romeo Castellucci, die musikalische Leitung hat Teodor Currentzis: Es ist die dritten gemeinsamen Festspiel-Produktion der beiden Künstler. „Für die buchstäbliche Öffnung hin zu den Menschen nach draußen" steh auch der Tag der offenen Tür der Sommerakademie 2022 im Haupthaus der Universität Mozarteum", betonen die Verantwortlichen. Auch hier gibt es öffentliche Meisterklassen, Werkstattkonzerte, Infostände und Führungen. Man hat zum Fest zur Festspieleröffnung Veranstalter stadtauf-stadtab eingeladen, auch Dom und Franziskanerkirche werden bespielt. „Die geistliche Abendmusik im Dom zu Salzburg bildet zugleich den klangvollen Abschluss der Salzburger Kirchenmusikwoche." Hundert Sängerinnen und Sänger werden zu diesem Zeitpunkt etwa Joseph Haydns Missa Sancti Nicolai erarbeitet haben. Studierende der Orgelklasse der Sommerakademie geben zwei Orgelkonzerten in der Franziskanerkirche. Für Kinder und Jugendliche gibt etwa die die Abschlussaufführung des alljährlichen Jedermann-Camps in der Großen Aula oder die Generalprobe zur Neuproduktion von Kristo Šagors Stück Ich lieb dich im Studio des Schauspielhauses Salzburg. Zu den volkskulturellen Programmpunkten des Festes auf dem Residenzplatz gehören das Salzburger Turmblasen oder der Salzburger Fackeltanz. Sehr erfreulich: „Der Verein der Freunde der Salzburger Festspiele fördert auch in diesem Jahr die umweltfreundliche und kostenlose Mobilität der Festspielgäste zu und von den Aufführungen." Soll heißen: Festspielkarte = Busticket. Das gilt auch schon für das Fest zur Festspieleröffnung. Denn: „Für den Besuch von gekennzeichneten Vorstellungen benötigen Sie Zählkarten." Diese PRINT@HOME-Tickets können online bestellt werden. Fest zur Festspieleröffnung – alle Informationen zu Veranstaltungen und Kartenreservierung unter www.salzburgerfestspiele.at – das Programm zum Download unter www.salzburgerfestspiele.at Bilder: SF; Salzburg Museum / Jürgen Grünwald (1); o.A. (1); George Kaulfersch (1); ORF (1)