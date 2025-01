In die Gondel mit den Skihasen

STICH-WORT 27/01/25 Ein kleiner Test, wie sich eine Stadt-Seilbahn anstelle des S-Link in Salzburg ausnehmen würde? Nein, es wurde dieser Tage tatsächlich eine Ski-Gondel per Kran vor dem Landestheater an der Schwarzstraße abgeladen. Ein Eyecatcher in Sachen Ski-WM und Skiverliebt, dem Musical, das am kommenden Samstag seine Uraufführung erlebt. Von Reinhard Kriechbaum Komm in die Gondel ist einer der Ohrwürmer aus der Johann Strauss-Operette Eine Nacht in Venedig. Aber um den Jahresregenten und Canal-grande-Romantik geht's hier nicht. „Die Gondel, die mit den Stars aus der Musicalproduktion Skiverliebt gestaltet ist, symbolisiert die Verbindung von Sport und Kultur." Wer hätte das gedacht! Gerade jetzt, wo mehrmals täglich die Mozartwochen-Besucher hier vorbei strömen, mag der Hinweis aufs Sport-Großereignis ja wirklich nötig sein. Das Mozartwochen-Publikum ist ob seiner Altersstruktur eine Menschengruppe, die die Ski-WM eher nicht auf dem Radar hat. Dass es nur die Musical-Hauptdarsteller mit Alfons Haider an der Spitze auf die Gondel gebracht haben, ist vielleicht ein Versäumnis. Mozart hätte man schon auch in Sachen touristischer Gesamtvermarktung irgendwie einbinden sollen, und sei's in abschreckender Form, als kalorienfette Kugel, die dem Sportsgeist zuwider rollt. Eine Gondelbahn mit dem Namen Flying Mozart gibt es schon, aber leider nicht in Saalbach-Hinterglemm, sondern in Wagrain. Ein Hinweis auf The Sound of Music hätte auch drauf gehört, um die Gondel so recht touristen-magnetisch aufzuladen. Edelweiß hat es immerhin ewig lange aus dem Haus am Makartplatz getönt. „Skiverliebt – Zwei Brettln, die die Welt bedeuten" wird am kommenden Samstag (1. Februar) im Landestheater uraufgeführt – www.salzburger-landestheater.at Bild: SLT