LEHEN / KUNSTSPAZIERGANG 12/06/20 Manches ist ja wirklich Kunst, was im Stadtraum herumsteht. Auch in Lehen. Ob man das bronzene Fohlen in der Strubergasse oder die raufenden Knaben im Garten der NMS Lehen dazu rechnet, muss jeder für sich entscheiden. Vielleicht hilft der zweite Grätzel-Walk, das Kunst-Urteil zu schärfen. Grätzel-Walk ? Es geht also um einen geführten Stadtteil-Spaziergang. Ein bisserl englische Weltläufigkeit muss sein, drum ein walk. Für den nötigen talk werden Gabriele Wagner und Nikolaus Kohlberger von der Stadtgalerie Lehen sorgen. Den ersten Grätzel-Walk gab es im Herbst vorigen Jahres in Salzburg Süd. Damals hat noch niemand über Gruppengrößen nachgedacht. Wenn, dann eher über die Überschaubarkeit und die akustische talk-Verständlichkeit, nicht aber über die Gesundheit der Teilnehmenden). Das wird am Dienstag (16.6.) anders sein, jetzt sind Acht-Personen-Gruppen angesagt, dafür gibt es im Laufe des Tages vier Termine. Es geht jedenfalls darum, Kunstwerke im öffentlichen Raum zu betrachten und etwas darüber zu erfahren. Vieles wird ja im Alltag nur unbewusst wahrgenommen. Die Grätzel-Walk führt also zu Skulpturen, Fassadengestaltungen, Brunnenanlagen und Statuen in Gärten von Wohnsiedlungen oder an öffentlichen Gebäuden. Die Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Teams der Stadtgalerie mit dem Bewohnerservice Lehen. Ins Leben gerufen wurde das Format für Wissenskommunikation vom WIN-Büro der Magistratsdirektion (Wissen & Innovation). Hervorgegangen ist diese Initiative aus der Ausstellung „Salzburg. Kunst im Stadtraum. 1945 bis 1975. Sichtbar – verborgen – verloren" Anfang 2019 in der Stadtgalerie Lehen. Über nahezu alle Kunstwerke, die in der jüngeren Vergangenheit im städtischen Außenraum aufgestellt wurden, informiert das Buch „Kunst im Stadtraum. Salzburg 1945-1975", das in Zusammenarbeit mit dem Salzburg Museum entstanden und in der Fotohof edition erschienen ist. Dienstag, 16. Juni, 10, 10.30, 16 und 16.30 Uhr, Treffpunkt vor dem Literaturhaus, Strubergasse 23. Beschränkung auf 8 Personen pro Termin. Anmeldung im Bewohnerservice Lehen: 0662/42 85 79, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Bilder: Stadt Salzburg

