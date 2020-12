„Vor 7. Jänner ist hier keine Perspektive“

LOCKDOWN / KULTURVERANSTALTUNGEN 02/12/20 Nur in zwei Bereichen gibt's eine gute Botschaft: Die Museen dürfen ab kommendem Montag (7.12.) wieder öffnen. Auch Bibliotheken und Büchereien wird man wieder besuchen dürfen. Alle anderen hat Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler im Pressegespräch heute Dienstag (2.12.) nach dem Ministerrat wissen lassen: „Es geht halt im Moment noch nicht." Von Reinhard Kriechbaum Die Definition von Moment ist ein Keulenschlag für die Kultur. Er dauert weitere fünf Wochen. In zwei Wochen werde man zwar „weiter überlegen" (je nach Infektionsstand), aber „vor 7. Jänner ist hier keine Perspektive", so Kogler. „Ja, es gibt Ungeduld, sogar Ärger." Aber Kogler verbreitet auf seine bekannt saloppe Art Frohsinn: Man dürfe „nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Kunst und Kultur ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist". Das will was heißen aus dem Mund des Kulturministers... „Dass uns Schülerinnen und Schüler besonders wichtig ist, ist bekannt", so Kogler. In den Pflichtschulen kehrt nun wieder Regelbetrieb ein, auch die Maturaklassen haben wieder Unterricht. Die fünften, sechsten und siebenten Klassen Oberstufe bleiben im Distance learning. Im Prinzip ist man ab 7. Dezember genau wieder beim „Lockdown light", wie er ab Anfang bis Mitte November angesagt war. Schon wegen der Ausgangssperre von 20 Uhr bis sechs Uhr früh sind Kulturveranstaltungen nicht möglich. Gastronomie und Hotellerie bleiben ebenfalls bis voraussichtlich 7. Jänner geschlossen. Aufsperren darf der Handel, auch Friseure und andere „körpernahe" Dienstleister haben wieder bessere Karten. Schilifte und Bergbahnen dürfen in Betrieb gehen. Das ist ja sowieso für viele, so scheint's, im Moment das Allerwichtigste.