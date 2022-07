Anspielen gegen Trauerspiele

f Share Tweet PÄDAGOGISCHE WERKTAGUNG 14/07/22 „Das Spiel kann Frieden stiften.“ Dies betonte am Mittwoch (13.7.) Anton Bucher, Präsident der Internationalen Pädagogischen Werktagung (IPWT), in der Universitätsaula in Salzburg. Die Fachtagung, die heuer ihr Siebzig-Jahre-Jubiläum feiert, ist dem Thema „Faszination Spiel“ gewidmet. Die Bedeutung des Spiels angesichts der auch „finsteren Zeiten“ von Coronapandemie und Krieg hob der Religionspädagoge Anton Bucher hervor. Betroffen zeigte sich Erzbischof Franz Lackner, der unmittelbar aus der Ukraine zurückkehrte und noch „ganz im Eindruck der Reise“ stand. Den in der Ukraine herrschenden Krieg bezeichnete er als Trauerspiel. „Was sich dort abspielt ist ungeheuerlich“, so Lackner, der einzelne Eindrücke seiner Reise schilderte und dennoch hoffnungsvolle Wünsche an die Teilnehmenden richtete: „Möge uns die Tagung die Spiellaune wieder neu entdecken lehren.“ Eröffnungsredner war der Kinderbuchautor Thomas Brezina. „Spiel ist eine Quelle der Lebensenergie die durch den ‚Ernst des Lebens‘ oft eingeschränkt wird.“ Der Autor, Fernsehmoderator und Produzent gab den Besucherinnen und Besuchern in der Großen Aula einen Einblick in sein berufliches Schaffen. „Das Spiel als Türöffner zu einem erfüllten Leben ist für alle Altersgruppen wichtig und möglich.“ Das Besondere an der Internationalen Pädagogischen Werktagung ist, dass sie Pädagoginnen und Pädagogen aus allen Sparten anzusprechen versucht. Als „Wissensdrehscheibe“ für die teilnehmenden Pädagoginnen und Pädagogen untereinander und im Austausch mit Vortragenden würdigte die Salzburger Landesrätin Andrea Klambauer die Pädagogische Werktagung. Organisiert wird die jährliche Tagung vom Katholischen Bildungswerk Salzburg (KBW), das die Tagung in Kooperation mit der Caritas Österreich und der Universität Salzburg veranstaltet. Jedes Jahr nehmen bis zu fünfhundert Pädagoginnen und Pädagogen teil. (IPW) 70. Internationalen Pädagogischen Werktagung, bis 15. Juli in der Universitätsaula – bildungskirche.at/werktagung Bild: Erzdiözese Salzburg Weiter >