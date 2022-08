SALZBURGER HOCHSCHULWOCHEN

01/08/22 Zwei Jahre war sommerlicher Online-Betrieb angesagt, nun gibt es wieder Salzburger Hochschulwochen in analoger Form: Sie haben heute Montag (1.8.) am Vormittag begonnen. Das Thema diesmal: Wie geht es weiter? Zur Zukunft der Wissensgesellschaft.

Eine neue Initiative der Hochschulwochen ist die englischsprachige Crossculture Religious Studies SummerSchool. Die englischsprachige Sommeruni unter der Leitung des Salzburger Religionswissenschaftlers Martin Rötting will besonders junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich religionsbezogener Forschungen vernetzen. Das Projekt wird von einer Kooperation von Universitäten aus Haifa, München, Seoul, Nairobi, Yogyakarta und Salzburg getragen.

Wie geht es also weiter mit der Wissensgesellschaft? „Zwar verfügen unsere Gesellschaften über so viel Wissen, Technologien, Know-how wie nie zuvor – aber dieser Wissensüberschuss nimmt uns nicht ab, dass wir selbst navigieren und handeln müssen“, sagt dazu Hochschulwochen-Obmann Martin Dürnberger. Das Wissen um den Klimawandel münde etwa nicht automatisch in neue politische Handlungslogiken, und „das Wissen um eine Pandemie erzeugt nicht von selbst gesellschaftlichen Gemeinsinn, das Wissen um Missbrauch verändert nicht sich von sich aus institutionelle Logiken“. Es brauche also „Thinktanks“, um „mit großen Denkerinnen und Denkern über große Fragen zu diskutieren“, so Dürnberger. In den Salzburger Hochschulwochen sieht er einen solchen Thinktank.

Unter den Referentinnen und Referenten, die sich dieser Frage widmen werden, sind große Namen wie der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), Gabriel Felbermayr, die Erfurter Theologin Julia Knop, der Münsteraner Soziologe Detlef Pollack, die Salzburger Sozialpsychologin Eva Jonas und der Münchner Soziologe Armin Nassehi. Es fehlt also nicht an klingenden Namen aus Theologie, Philosophie, Soziologie und anderen Wissenschaften. Sogar der Schauspieler Lars Eidinger, der den Jedermann bei den Festspielen gibt, ist eingeladen. „Meet the Artist“ heißt diese neue Schiene.

Der Theologischen Preis der Hochschulwochen für ein Lebenswerk wird heuer dem 96jährigen Bruder David Steindl-Rast verliehen. (KAP)

Die Salzburger Hochschulwochen dauern bis 7. August – www.salzburger-hochschulwochen.at

