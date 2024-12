IM PORTRÄT / ELFI SCHWEIGER

17/12/24 Kunst hilft Leben lernen“ ist ein Lebensmotto von Elfi Schweiger. Jeder, der in Salzburg mit Theater oder den Festspielen, vor allem im Bereich der Jugendförderung, in engere Berührung gekommen ist, hat schon mal mit ihr zu tun gehabt.

Von Reinhard Kriechbaum

Seit mehr als 25 Jahren engagiert sich Elfi Schweiger mit der ihr eigenen Leidenschaft auch als Präsidentin des Vereins der Freunde des Salzburger Landestheaters. Kürzlich wurde ihr im Rahmen von Elfis Salon eine besondere Ehre zuteil: Intendant Carl Philip von Maldeghem verlieh ihr im Namen des Theaterausschusses die Ehrenmitgliedschaft des Salzburger Landestheaters und überreichte ihr als Zeichen des Dankes die Theateruhr.

In ihrer Veranstaltungsreihe Elfis Salon lädt Elfi Schweiger regelmäßig Künstlerinnen und Künstler zu exklusiven Konzert- und Leseabenden ein. Der jüngste Abend (am 3.12.) stand unter dem Titel Lass es sein – Let it be und bot eine berührende musikalische Revue über das Leben dreier Frauen – aus unserer und vergangener Zeit: Isabella Beer ist die Inhaberin der Kaiserbar in Wien. Helly Möslein (1914-1998) war Sängerin und Lebensgefährtin von Hermann Leopoldi. Maria Theresia Paradis (1759-1824), Komponistin und Pianistin, war eine Schülerin von Mozart.

Elfi Schweiger, 1947 in Oberösterreich geboren, ist eine leidenschaftliche Förderin der Theaterkunst. Es ist ihr ein besonderes Anliegen, junge Menschen für das Theater zu begeistern. So initiierte sie bereits 1993 zusammen mit der Festspielleitung das Jugendprogramm Junge Freunde der Salzburger Festspiele, das Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Zugang zur Welt des Theaters ermöglicht. Auch während ihrer Zeit als Gymnasiallehrerin am Akademischen Gymnasium in Salzburg (Fächer Mathematik und Physik) gab sie ihre Begeisterung für die Bühne weiter: Sie organisierte regelmäßig Theaterbesuche für ihre Schüler und ermöglichte ihnen Einblicke in die Berufe des Theaters. Ab 1990 war sie zwei Perioden lang Leiterin des Fachbeirates „Kultur und Schule“ des Landeskulturbeirates.

„Vor einigen Jahren war ich mit drei meiner jungen Künstler in Sao Paulo und erarbeitete dort mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zwei Opernprojekte. Eine Erfahrung ganz besonderer Art! Alle diese Personen hatten noch nie etwas von 'Oper' gehört, stammten aus armen Verhältnissen und wir erlebten eine intensive Zeit mitsammen, die uns allen neben der Beschäftigung mit Kultur eines gelehrt hat: Mit offenen Sinnen anderen begegnen, schenkt Beglückung.“ Das und noch viel mehr berichtet Elfi Schweiger auf der Website Elfis Kulturkoffer.

„Mit der Ehrenmitgliedschaft würdigt das Salzburger Landestheater nicht nur Schweigers unermüdliches Engagement, sondern auch ihren außergewöhnlichen Beitrag zur Förderung von Kunst und Kultur in Salzburg“, heißt es in einer Presseaussendung des Landestheaters. Schon 2007, zu ihrem 60. Geburtstag, wurde sie von der Stadt Salzburg mit dem Ehrenbecher geehrt.

