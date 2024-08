Wer ist der Mensch hinter den Masken?

DAS KINO / JEDERMANN UND ICH 13/08/24 Aufgrund des großen Publikumserfolgs wird Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair heute Dienstag (13.8.) sowie am 16. und 20. August im Salzburger Filmkulturzentrum Das Kino zu Gast sein und den Film J edermann und Ich – Ein Porträt in drei Kapiteln persönlich vorstellen. Seit mehr als einem halben Jahrzehnt begleitet die Dokumentarfilmerin Katharina Pethke den den Schauspieler Philipp Hochmair mit der Kamera. Das filmische Porträt bleibt dabei stets ein Versuch, denn die Grenzen zwischen Realität und Fiktion sind fließend. Wer ist die Privatperson Philipp Hochmair hinter all den unterschiedlichen Masken? Ebenso mischen sich künstlerische wie persönliche Zweifel der Regisseurin mit ihren widersprüchlichen Gefühlen zu ihrem Protagonisten. In Schwarz-Weiß-Aufnahmen fängt Katharina Pethke sowohl die Flüchtigkeit des Augenblicks als auch die unzähligen Rollen Hochmairs ein. Die Faszination dieses künstlerischen Porträts besteht einmal mehr aus dem Verhältnis zwischen Nähe und Distanz von Pethke, Hochmair und der Kamera. Untermalt wird dieses filmische Dreiecksverhältnis mit Gitarrenriffs von Hochmairs Band „Die Elektrohand Gottes". Neben seiner Theaterkarriere verzeichnet Hochmair seit 2001 Erfolge im Kino, zuerst in Oliver Hirschbiegls viel beachtetem Film Das Experiment und im Fernsehen mit Die Manns – Ein Jahrhundertroman von Heinrich Breloer. Weitere Engagements im Kino folgten, etwa in Winterreise von Hans Steinbichler oder Glück gehabt von Peter Payer. Für seine sensible und intensive Darstellung der männlichen Hauptrolle in Kater von Händl Klaus erhielt er 2017 den Schauspielerpreis auf der Diagonale in Graz. Sein internationales Kinodebüt feierte Hochmair in der Produktion Candelaria von J.H. Hinestroza, die 2016 in Kuba entstand. 2024 setzte er seine internationale Filmkarriere mit der französischen Serie Deep fort, in der er einen deutschen Nazi-General im Frankreich des Zweiten Weltkrieges spielt. Die Dreharbeiten unter der Regie von Aurélien Molas für die fiktive Action- und Abenteuerserie erfolgten auf Französisch. (Das Kino) Das Kino, 13., 16. und 20. August, 20 Uhr