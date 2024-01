Herzensangelegenheit Medienbildung

FS1 / LEITUNG 09/01/24 Der Salzburger Community-Fernsehsender FS1 hat seit kurzem eine neue Programmleiterin und Geschäftsführerin: Sophie Huber-Lachner. Sie wechselt vom Landesmedienzentrum zum freien Fernsehsender im KunstQuartier in der Bergstraße. „Das Freie Fernsehen Salzburg ist für mich ein Medienjob mit Sinn", sagt Sophie Huber-Lachner. „Gerade im Zeitalter der Vereinzelung auf Social Media bieten wir gemeinschaftliche Medienproduktion und laden ein, hinter die Produktionsmechanismen von Fernsehen zu blicken. Bei uns kann man sich vor und hinter der Kamera ausprobieren. Wer etwas zu sagen hat, kommt zu Wort." Junge Leute beim Fortkommen im Medienbereich zu unterstützen und für die mächtigen Ausdrucksmöglichkeiten von Bewegtbild zu sensibilisieren, nennt Sophie Huber-Lachner „eine Herzensangelegenheit". Einen zusätzlichen inhaltlichen Schwerpunkt möchte sie mit mit Nachhaltigkeitsthemen setzen. Die 43jährige Schleedorferin Sophie Huber-Lachner ist Dokumentarfilmerin und Medienproduzentin. Seit fast zwanzig Jahren ist sie im Medienbereich tätig. Mit zeitreisefilm.net hat sie Doku-Projekte vorangetrieben. Sophie Huber-Lachner ist der künstlerische Blick wichtig. Ihr Handwerk lernte Huber-Lachner an der Fachhochschule Salzburg, Studiengang Multimedia Art. Sie verbrachte ein Auslandssemester am Southampton Institute, Film Studies. Danach hat sie wissenschaftlich gearbeitet und ein Doktorat am ICT&S Center for Information and Communication Technologies and Society der Universität Salzburg erworben. Sophie Huber-Lachner verantwortet nun das Programm und leitet als handelsrechtliche Geschäftsführerin gemeinsam mit dem Gründer und kaufmännischem CEO Alf Altendorf die beiden GmbHs von FS1. Alf Altendorf – Geschäftsführer für Finanzen & Organisation von FS1 – betont die Herausforderungen des Senders: "Community Fernsehen in den 2020ern muss innovativ und gesellschaftlich offen bleiben." Die Community Medien seien wichtig für die Zukunft einer offenen, partizipativen und demokratischen Gesellschaft. „Wir sind ein kleiner und feiner Player im technologischen Wandel, müssen aber konkurrenzfähig in Diversität und journalistischer Qualität sein. Das alles bei engen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Daran möchte ich weiter mit Sophie und unserem engagierten, internationalen Team arbeiten." FS1 ist das politisch unabhängige Freie Fernsehen Salzburg ist ein werbefreies audio-visuelles Medium als Alternative zu ORF und kommerziellen Anbietern. Regionale Kunst, Kultur, Film, Musik und Politik sind die Themen, inhaltlicher Schwerpunkt ist die Zivilgesellschaft des Landes. FS1 bietet in seiner Academy unabhängige, kritische Medienbildung und vermittelt hochwertige Qualifikation für Medienschaffen. (FS1) fs1.tv Bild: FS1