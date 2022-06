Erfolgreiche aus Salzburg

PRIMA LA MUSICA / BUNDESWETTBEWERB 27/06/22 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Salzburg haben bei Bundeswettbewerb prima la musica, 20. bis 31. Mai in Feldkirch, fünfzehn Erste Preise und zwei Gold-Auszeichnungen errungen. Dieses Gold-Präsikat wird an Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Plus-Kategorie vergeben, die für junge Musiker aus österreichischen Musikhochschulen, Universitäten und Konservatorien sowie den Begabtenförderungsprogrammen der Musikschulen vorbehalten ist. Unter diesen 152 Kandidatinnen und Kandidaten kamen zwei Salzburgerinnen zu Gold-Ehren: Klara Maj aus Bergheim erreichte in der Kategorie Harfe III-PLUS unter allen Kandidat:innen die höchste Punkteanzahl und wurde in dieser Wertung mit dem Prädikat „Bundessiegerin" ausgezeichnet. Die 17-jährige erhält Privatunterricht bei Katharina Teufel-Lieli. Die zweite Salzburger Gold-Gewinnerin, Katarina Mitterwallner, ebenfalls 17 Jahre alt, lebt in Radstadt und hat Orgelunterricht bei Ralf Halk am Musikum. 885 junge Musikerinnen und Musiker, alle siegreich zuvor bei den Wettbewerben in den Bundesländern, traten in Feldkirch in Konkurrenz. Beim diesjährigen Landeswettbewerb prima la musica Salzburg im Februar konnten sich 78 Teilnehmer:innen für den Bundeswettbewerb qualifizieren. Von ihnen fuhren 64 nach Feldkirch. 15 wurden mit einem Ersten Preis ausgezeichnet, 31 mit einem Zweiten und vier mit einem Dritten Preis. Die Bilder auf dieser Seite: Der blutjunge Cellist Emilian Schmid und das Ensemble Zug um Zug gehören zu den Ersten Preisträgern aus Salzburg. (Musik der Jugend) Die Ergebnisse aller Wertungskategorien sind unter www.musikderjugend.at veröffentlicht Bilder: prima la musica/Franz Neumayr