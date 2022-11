Tamino goes Hogwarts

f Share Tweet MOZARTEUMORCHESTER / FILMMUSIK 17/11/22 Von ihm sind die „besten“ Katastrophen: Mit Independence Day oder The Day After Tomorrow hat Roland Emmerich Filmgeschichte geschrieben. Beim Film The Magic Flute / Das Vermächtnis der Zauberflöte ist Emmerich immerhin „ausführender Produzent“. Die Filmmusik spielte das Mozarteumorchester ein. Filmstart ist heute Donnerstag 17. November. Von Heidemarie Klabacher Wieder mal von Salzburg in die Welt. Der Weihnachtsfilm The Magic Flute. Das Vermächtnis der Zauberflöte basiert frei auf Mozarts Oper. Gedreht wurde auf Schloss Leopoldskron, in der Stiftung Mozarteum oder auf der Burg Hohenwerfen. Salzburg Bezug genug. Aber dazu hat das Mozarteumorchester die Filmmusik eingesielt, die originalen Zauberflöten-Nummern wie auch die von Martin Stock neu komponierte Filmmusik. Mit der Sopranistin Sabine Deveilhe, der Königin der Nacht im Film, hat das Mozarteumorchester unter Ivor Bolton 2021 schon bei einer Mozart Matinee musiziert (da sang die Deveilhe auch die legendäre Arie Arie Vorrei spiegarvi, oh Dio! KV 418). Das Drehbuch schrieb Andrew Lowvery, Regie im modernen Zauberflöten-Märchen führte der Werbefilmer Florian Sigl. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich schon einen Film machen kann, in dem es um klassische Musik geht. Das war immer ein sehr großer Traum“, sagt Florian Sigl in einem BR-klassik-Interview mit Michael Atzinger am Mittwoch (16.11.): „Einer meiner wirklich mit Abstand größten Lieblingsfilme ist tatsächlich Amadeus, und der hat mich auch sehr geprägt.“ Der Name der aufhorchen lässt ist natürlich Roland Emmerich, der immerhin als ausführender Produzent im Cast verzeichnet ist. Auf der Besetungsliste findet man, als Enrico Milanesi gelistet, übrigens auch Rolando Villazón. Die Rolle des Tamino/Tim Walker spielt Jack Wolfe. Sänger aus Schauspieler, Schauspieler als Sänger also. Ein Grundsatz bei der Bestzung: „Mozart hat damals für ein bestehendes Ensemble geschrieben. Emanuel Schikaneder wollte unbedingt auch auf die Bühne, deswegen hat er ihm den Papageno dann irgendwie so zurechtgeschrieben“, sagt Regisseur Sigl im BR-klassik-Interview. „In welchen Teilen ist es wichtig, damit das Publikum emotional mit der Geschichte mitgeht, dass wir gute Schauspieler haben? Und andererseits wusste ich natürlich, dass es Partien gibt wie die Königin der Nacht oder auch Sarastro. Da ist es fraglos, dass man natürlich jemanden aus der Weltelite dafür braucht. Wir hatten viele Gespräche, vor allem mit dem Mozarteum, wie weit man da eigentlich gehen kann, was vertretbar ist...“ Worum geht es? Wir zitieren: „Der 17-jährige Tim Walker reist von London in die österreichischen Alpen. Dort kann er mithilfe eines Gesangsstipendiums die einmalige Gelegenheit, das legendäre Mozart-Internat zu besuchen. Doch sein Studium verläuft anders, als er erwartet hatte. Denn er entdeckt ein mysteriöses Portal, das schon seit Jahrhunderten existiert. Als er durch den vergessenen Durchgang geht, landet er in der fantastischen Welt von Mozarts Zauberflöte.“ The Magic Flute. Das Vermächtnis der Zauberflöte – ab heute Donnerstag (17.11.) im Kino – www.filmstarts.de – Zum BR-klassik-Interview mit Florian Sigl – www.br-klassik.de Bild: Salzburger Festspiele 2021 / Marco Borelli Weiter >