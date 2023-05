Hineinschnuppern geht noch

LANGE NACHT DER CHÖRE 22/05/23 Es waren schon viele Regenschirme aufgespannt, nicht nur im Stiftshof von St. Peter. Mit Open air ging ob des noch feuchtkalten Wetters nicht viel bei der Langen Nacht der Chöre am vergangenen Mittwoch (17.5.). „Das ist eine Win-win-Situation für alle – für die Sängerinnen und Sänger und auch für das Publikum", sagt Dieter Schaffer. Er ist Präsident des Chorverbands Salzburg, der am Mittwoch der Vorwoche (17.5.) die Lange Nacht der Chöre veranstaltet hat. 66 Chöre und Vokalensembles aus Salzburg und der Umgebung folgten der Einladung, rund 1.500 Sängerinnen und Sänger traten an neunzehn Orten auf. Geboten wurde ein facettenreiches Programm Die KlangsCala, der Chor des Musikum Salzburg unter der Leitung von Helmut Zeilner, stimmte im Domchorsaal Bohemian Rhapsody von Queen an. Woanders gab es Mambo von Herbert Grönemeyer zu hören. Dazwischen erklangen Jodler, klassische Chorwerke oder die Hits der 1920er Jahre präsentiert von den Comedian Charmonists. Besonders stolz ist man im Chorverband Salzburg auf die Jugendbühne in der Sala Terrena: Dort präsentieren Chöre des BORG Nonntal, des PG Borromäum, des Musischen Gymnasium Salzburg, der MS Eugendorf sowie der Jugendchor Vokapella ihr Können. Der Abschluss der Langen Nacht der Chöre fand wie üblich im Innenhof von Stift St. Peter statt, diesmal mit Susi's Delight (Leitung Susanne Rindberger) und den Cantophonics (Leitung Moritz Guttmann). Eine nette Idee ist, dass es nach der Langen Nacht der Chöre auch eine Woche der offenen Chorproben gibt. Die ist also noch nicht vorbei, und einige Ensembles laden ja sogar noch Anfang Juni zu Chorproben. (Chorverband Salzburg) Im Programmheft der Lagen Nacht der Chöre sind die Termine und Orte der offenen Chorproben abgedruckt Bilder: Chorverband Salzburg / Albert Moser

