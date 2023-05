BAROCKNACHT / UNIVERSITÄT MOZARTEUM

23/05/23 Verräterisch. Hinterhältig. Treulos. Perfid eben. Der Begriff Perfidious Albion kommt aus der englischen Diplomatie, nicht aus der Liebeslyrik, und taucht schon im 13. Jahrhundert auf. Umso schlechter der Ruf der regierenden, umso höher das Ansehen der komponierenden Engländer. Ihnen und ihren Zeitgenossen gelten die fünf Konzerte der Barocknacht.

Von Heidemarie Klabacher

„Barock“ ist dabei nich so eng zu sehen. Auf dem Programm stehen Werke von der Renaissance bis zum Klassizismus. Es spielen Studierende und Lehrende des Departments für Alte Musik in unterschiedlichsten Besetzungen. Die musikalische Leitung hat Vittorio Ghielmi. Er leitet auch das Konzert des Barockorchesters der Universität Mozarteum mit Sinfonien deutscher, in London lebender Komponisten von A bis B – sprich von Johann Christian Bach bis Carl Friedrich Abel.

Den Anpfiff zum Marathon Music in England in the XVII and XVIII am Freitag (26.5.) um 17 Uhr geben die Blockflöten. Unter der Leitung der Virtuosin ihres Faches spielen Studierende von Dorothee Obelinger unter dem Titel Melting Pot London. Auf dem Programm High baroque literature for Recorder, Voice and Ensemble von Babell, Purcell, Corelli/Castrucci und Sammartini

Um 18 Uhr geht es weiter mit London Affairs. Mayumi Hirasaki Violine, Marco Testori, Cello, Marcello Gatti Klappenflöte und Florian Birsak Hammerklavier spielen Transcriptions and Pasticcios from symphonic works by Haydn and Mozart) Und Wölfl

Unter dem Titel The consort in England spielt das Gamben Consort und Blockflöten Consort der Universität Mozarteum der Barockcelloklasse Marco Testori Werke von Thomas Tallis, John Dunstable, Christopher Tye, John Baldwine, John Taverner, Anthony Holborne, William Lawes, Orlando Gibbons, William Brade und Giovanni Bassevi Cervetto. Also Consort music for Viola da Gamba, Recorder and Cello.

Queen Anne’s Oboe Band unter der Leitung von Alfredo Bernardini bringt nach der Pause Werke von Godfried Finger, Thomas Morgan, James Paisible und Henry Purcell. Das abschließende Orchesterkonzert Bach – Abel, Two German friends in London spielt das Barockorchester des Departments für Alte Musik unter der Leitung des Gambisten Vittorio Ghielmi. Solisten sind Marco Testori Violoncello/Penthacord und die Sängerin Ekaterina Krasko.

Barocknacht 2023 „Perfidious Albion“ – Freitag (26.5.) im Solitär – Fanfarenauftakt um 16.45, Konzertbeginne um 17 Uhr, 17.45, 18.30 und 20 und 21 Uhr – www.moz.ac.at – Eintritt frei, Reservierungen unter – shop.eventjet.at

– Music for Two ist eine „Reise durch die Welt des Duos von der Renaissance bis zur Gegenwart“ mit Mozart im Zentrum – Die Blockflötistin Dorothee Oberlinger ist schon morgen Dienstag (23.5.) um 19.30 im Wiener Saal bei der Stiftung Mozarteum zu erleben – zusammen mit ihrem Kollegen, dem Blockflötisten Erik BosgraafMusic for Two ist eine „Reise durch die Welt des Duos von der Renaissance bis zur Gegenwart“ mit Mozart im Zentrum – mozarteum.at

Bild: UniMoz / Christian Schneider