MUSIKUM SALZBURG STADT 1

27/11/24 „Musik verbindet als Sprache, die auf der ganzen Welt und über Generationen verstanden wird. Musik gehört zu unserem Leben.“ Das vermitteln 120 Lehrerinnen und Lehrer allein am Musikum Salzburg Stadt 3.210 Kindern und Jugendlichen, Anfängern und Fortgeschrittenen. Und für alle gibt wieder es den klingenden Musikum-Adventkalender!

Von Heidemarie Klabcher

„Die Freude an der Musik und am gemeinsamen Musizieren!“ Die Freude an der Musik. Sie ist für Ludwig Nussbichler, den Direktor des Musikum Salzburg Stadt, das Wichtigste. Darüber hinaus sei es Aufgabe des Musikums als „moderner Schule für Musik“ einen ganzheitlichen, erlebnisorientierten Unterricht zu bieten: „Persönlichkeitsentwicklung gehört ebenso dazu wie der Erwerb musikalischer und instrumentaler Kompetenzen.“

Das Spektrum am Musikum sei grundsätzlich sehr breit gefächert, Schwerpunkte gälten dennoch den „Instrumental- und Gesangsfächern unserer Musikkultur“ und der „Popularmusik“. Das Musikum versteht sich dabei nicht nur als „Schule“ sondern auch als „Bühne“. Wert gelegt werde auf ein kulturell wertvolles und vielfältiges Veranstaltungsangebot „unter einem pädagogisch wertvollen Aspekt“, betont Nussbichler. Dafür braucht es die Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen, die Kooperationen mit Stiftung Mozarteum, Jazzit, Oval im Europark oder städtischen Musikkapellen – und natürlich die Partnerschaften mit Mozarteumorchester und Universität Mozarteum.

Das Ausbildungsniveau am Musikum – Stadt wie Land natürlich – ist hoch: „Unsere Lehrkräfte sind ausnahmslos Absolventinnen und Absolventen von Musikuniversitäten in den Fachbereichen Instrumental- und Gesangspädagogik, Elementare Musikpädagogik und Konzertfach“, erkärt Ludwig Nussbichler. Technisches Können auf dem Instrument sei Voraussetzung, für bestmöglichen Unterricht achte man darüber hinaus auf pädagogische, künstlerische und soziale Kompetenzen.

Wie in der Schule, gehen auch in der Musikschule derzeit viele Kräfte in Pension: „Allein in den letzten fünf Jahren wurden in der Stadt dreißig Stellen nachbesetzt“, so Nussbichler. „Wir befinden uns mitten in einem sehr spannenden Generationenwechsel.“

Bei einem Pressegespräch heute Mittwoch (27.11.) informierten gemeinsam mit Direktor Ludwig Nussbichler, Bürgermeister Bernhard Auinger und Dagmar Aigner, die Abteilungsvorständin Kultur, Bildung und Wissen, über Profil und Projekte. „Das Musikum Salzburg Stadt spielt eine zentrale Rolle in unserer Kultur- und Musikstadt. Es ist unerlässlich, dass wir vom Kindergarten bis hin zum Profimusiker, zur Profimusikerin umfassende Angebote bereitstellen“, betonte Auinger bei dem Pressegespräch. Nur so könne sichergestellt werden, „dass musikalische Bildung für alle zugänglich ist“. Gezielte Begabtenförderung sei ebenso wichtig „wie eine leistbare, niederschwellige und pädagogisch wertvolle Ausbildung für alle Kinder, die gerne musizieren möchten“.

„Wem die Welt der Musik offensteht, profitiert davon ein gesamtes Leben“, betonte auch Kulturabteilungsvorständin Dagmar Aigner. „Der Grundstein dafür wird in der Kindheit gelegt.“ Das Musikum sei eine Institution, „die Begegnung schafft, das Kulturleben bereichert und ihre Angebote an den Erfordernissen der Zeit ausrichtet“, so Aigner. Eine breit gefächerte Nachwuchsförderung sei der Schlüssel für langfristigen Erfolg, ob im Sport oder in der Musik, betonte Auinger. Das Musikum Salzburg Stadt erfülle diese Aufgabe mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz“.

Der Adventkalender des Musikums hält auch 2024 hinter seinen 24 musikalischen Türchen Kostbarkeiten bereit. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer präsentieren täglich Weihnachtslieder – von traditionellen Melodien über moderne Xmas-Songs bis hin zu humorvollen Kinderliedern. „Anhand von 24 Liedern bildet unser Adventkalender die musikalische Vielfalt des Lehrens und Musizierens am Musikum ab“, erklärt Stefan Rauter, der künstlerische Leiter des Projekts. „Die Lieder bieten eine besinnliche Einstimmung auf die Festtage.“ (Wird fortgesetzt)

Der Video-Adventkalender des Musikums ist ab Sonntag (1.12.) abzurufen unter – musikum.at