Zu und fast zu

f Share Tweet NACH REDAKTIONSSCHLUSS 16/10/20 „Wir sehen uns leider gezwungen bis auf weiteres mit einer weitestgehenden Einschränkung der Präsenzlehre zu reagieren“, schreibt der Rektor der Universität Salzburg, Hendrik Lehner, an die Studierenden. Die Universität Mozarteum sagt alle öffentlichen Veranstaltungen ab. Ab Montag (19.10.) müssen an der Universität Salzburg alle „alle bisher in Präsenz durchgeführten Lehrveranstaltungen auf Distance Learning umgestellt“ werden, heißt es auf der Homepage. Ein Ende dieser Maßnahme wird nicht genannt. Ausnahmen: Labor- und sportpraktische Übungen können stattfinden, Master- und Bachelorarbeiten laufen normal weiter, die Lesesäle der Bibliotheken und der Entlehnbetrieb bleibt aufrecht. An der Universität Mozarteum können bis zum 2. November keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden, meldete man heute Freitag (16.10.) Nachmittag. Die öffentliche Masterclass mit Maxim Vengerov und Pavel Gililov, geplant für Montag (19.10.) ist ebenso abgesagt wie das für 21. Oktober geplante Solistenkonzert mit Pietro De Maria (Klavier). Am Mozarteum gelten im Wintersemester ohnedies rigorose Maßnahmen: Die Gebäude sind grundsätzlich für die Öffentlichkeit geschlossen und sind nur mit persönlicher Chipkarte und nach Anmeldung via Raumbuchungssystem zugänglich. (dpk-krie)