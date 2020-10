TANZ_HOUSE FESTIVAL

01/10/20 Das Tanz_House FESTIVAL bringt von 6. bis 15. Oktober in der ARGEkultur „18 spannende, freche, skurrile, humorvolle und vielschichtige Produktionen“ von nationalen und internationalen Formationen. Das Motto: Upside Down. Zusammen mit Tanzimpulse bietet das Festival für Profis und Laien Tanz- und Performance-Workshops.

Von Heidemarie Klabacher

Aufgabe von Künstlerinnen und Künstlern sei es, Zusammenhänge sichtbar zu machen, Ursachen aufzuspüren und zu zeigen, was 'in' ist. Das Nachdenken „über das ‚Warum‘ und ‚Was dann‘ und alle andern Fragen, die sich aufdrängen“, überlasse man dem Publikum, so Helene Weinzierl vom das tanz_house Team. Man wolle nicht nur das Interesse dafür wecken, wie Menschen sich bewegen, sondern auch dafür, was diese bewegt!

Am Dienstag (6.10) eröffnet Lisa Hinterreithner mit der Produktion wobbly und geht damit anhaltender Ungewissheit nach. „Der Raum dafür ein Foyer. Objekte, Sound, Text und Besucherinnen sind eingebettet in bewegt-beruhigende Luft“: Denn wir sind zu müde, um schlafen zu gehen.“ Gleich anschließend gibt es einen Performance Marathon.

CieLaroque/helene weinzierl kommen am am 10. Oktober mit E S C A P E, einer „Reise, bei der bis hin zu Erschöpfung, Exzess und Zusammenbruch diskursiv wie intuitiv antizipiert und wahrgenommen wird“. Was bleibt – What Remains – untersucht Julia Schwarzbach am 11. Oktober

Tomaž Simatović experimentiert am 12. Oktober mit einem Format zwischen Performance und Workshop: „In Bodyspeaking werden wir uns haptisch mit Kleidung beschäftigen, die für künstlerische Forschung und humanitäre Zwecke gespendet wurde“, so der Performer und lädt ein: „Bringen Sie gebrauchte Kleidung zur Unterstützung dieser Arbeit mit. Ausgewählte Kleidung wird für Obdachlose und sozial Gefährdete gespendet.“

Die editta braun company forscht noch immer der Evolution hinterher und geht ab 13. Oktober mit Hydráos diesmal unter Wasser. Durchlaufen werden „Stadien der Evolutionsgeschichte“, die Tänzerinnnen sind „Pflanzen und Tieren ganz nah“. Die jüngste Produktion aus der Luvos-Reihe „nimmt uns mit in eine Welt des sanften Wogens, zugleich urzeitlich und futuristisch, jenseits von Gut und Böse: pures Leben, das da ist, atmet, sich bewegt“, so Editta Braun. Mit Layaz kommt die Editta Braun Company tags darauf gleich wieder. Ebenfalls am 14. Oktober steigt Und aus, die letzte Produktion der Blauen Hunde. „Ein Resümee all ihrer Versuche, die Welt und sich selbst zu retten. Ein hinterhältiges Be(a)st of Blaue Hunde. Ein Stolpern zwischen Inklusion und Intervention, Lebenshilfe und Todesverachtung.“ Den Abschluss des Tanz_House Festivals am 15. Oktober bilden die b.m-w dance company mit Hidden Phase sowie Martin Kilvady undShmeeshmoo Company mit The Study Stuck.

tanz_house FESTIVAL bringt von 6. bis 15. Oktober – www.argekultur.at

Bild: ARGEkultur