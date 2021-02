JUGENDTHEATERPREIS STELLA

12/02/20 Seit 2007 wird jedes Jahr der Theaterpreis Stella vergeben. Das sind Auszeichnungen herausragende Leistungen im Bereich der darstellenden Kunst für junges Publikum in Österreich. Auch zwei Salzburger Produktion sind nominiert: Heilige Wildnis und IDIOTen – Die Welt steht Kopf.

Von Reinhard Kriechbaum

Die Performance Heilige Wildnis im Toihaus hatte am 4. Oktober 2019 als Saisonstart der Spielzeit 2019/20 Premiere. Die Produktion nimmt Bezug auf Verse von Friedrich Hölderlin (ins Vorjahr fiel dess 250. Geburtstag). Hölderlin glaubte an die Immanenz des Göttlichen in der Natur und versetzte dadurch den Begriff des Heiligen ins Diesseits. In der Toihaus-Aufführung, die ohne Worte auskommt, sondern auf zwei Tänzerinnen und ein auratisches Bühnenbild setzt, entstehen auch Querverweise auf aktuelle Themen wie Klimawandel und Umweltschutz. „Heilige Wildnis handelt auch von der Möglichkeit, einander nach dem Kampf wieder freundschaftlich und zärtlich zu begegnen“, hieß es in einer Rezension der Uraufführung. Die Aufführung ist nominiert in der Kategorie „Herausragende Produktion für Jugendliche".

Die Produktion IDIOTen – Die Welt steht Kopf des TATU Theaters Salzburg war als Österreichische Erstaufführung im Dezember 2019 im Kleinen Theater zu sehen. Caroline Richards hat das Stück nach Dostojewski inszeniert. IDIOTen – Die Welt steht Kopf wurde von der Jury in der Kategorie „Herausragende Musik“ gewählt. Yorgos Pervolarakis sei „ein begnadeter Musiker“ hieß es auch in der Besprechung im DrehPunktKultur.

Lügen gesellschaftsfähig werden zu lassen und im politischen Alltag Fake News salonfähig zu machen – das scheint zum politischen Tagesgeschäft zu werden. „Die Position der Frauen in der Gesellschaft, Geld und Macht, ebenso wie grundlegende Fragen über Leben, Liebe und Tod machen diesen Roman und seine Figuren heutig und universell gültig“, sagt Regisseurin Caroline Richards. „Ist wirklich Fürst Myschkin der Idiot? Oder ist die Gesellschaft aus den Fugen geraten?“ Es ist eine Dostojewski-Version, in der die Spielfreude und Originalität von Andreas Simma, sowie die Virtuosität von Multitalent Yorgos Pervolarakis sich ganz in den Dienst der Erzählung stellen.

Für die Stella-Auszeichnungen wurden Produktionen von vierzehn österreichischen Theatergruppen/-häusern/-festivals aus acht Bundesländern nominiert. Insgesamt wurden zwischen September 2019 und März 2020 rund 100 Produktionen aus ganz Österreich von der nationalen Jury wahrgenommen, gesehen und bewertet.

Der Trailer von IDIOTen

Der Trailer von Heilige Wildnis

Bilder: T oihaus/Ela Grieshaber (1); Christian Streili (1)

