SALZBURGER STRASSENTHEATER 05/07/23 Der Ehemann zögert, der Freund ist spontan bereit, eine Niere zu spenden. Fertig ist die Beziehungs-Freundschafts-Lebens-Krise. Die Niere heißt denn auch das Stück. Mit der Komödie von Stefan Vögel in einer Bearbeitung von Georg Clementi tourt das Salzburger Straßentheater durch Stadt und Land. Von Heidemarie Klabacher „Kathrin braucht eine neue Niere. Ihr Ehemann Arnold hat dieselbe Blutgruppe. Ist er bereit, zu spenden? Er zögert, und Kathrin verzichtet auf seine Niere. Als beider Freund Götz sich sofort bereit erklärt, als Spender einzuspringen, bricht ein regelrechter Kampf um die Niere aus. Sowohl Diana, Götz` Ehefrau als auch Arnold fühlen sich übergangen. Sind die Ehen der beiden Paare wirklich so in Ordnung wie sie bislang schienen..." So fasst der Theaterverlag Sessler den Inhalt zusammen. „Die Niere deckt so manch verborgene Herzensangelegenheiten auf. Eines ist sicher: Die Niere wird kein Paar kaltlassen, und man wird seinem Partner die alles entscheidende Frage stellen: Liebling, würdest du mir deine Niere spenden." Regie in der mobilen Produktion des Salzburger Straßentheaters führt Prinzipal Georg Clementi. Die musikalische Leitung hat Ossy Pardeller, für die Ausstattung zeichnen Alex Linse und Harald Schöllbauer. Es spielen Anja und Georg Clementi, sowie Karoline Troger und Alex Linse. „Diese virtuose Komödie ist ein polarisierendes Stück der Emotionen, das das Publikum gleichermaßen zum Lachen wie zum Nachdenken bringt", sagt Georg Clementi. Woran misst sich eine Liebesbeziehung? Was passiert, wenn der Partner oder die Partnerin einer existentiellen Situation nicht gewachsen ist? Kann ein einziger Moment die Brüchigkeit einer Ehe ans Tageslicht bringen? Was kann man verlangen, wenn es um ein wirkliches Opfer geht? Alle Fragen gipfeln in der einen Frage: „Ist die Enttäuschung am entscheidenden Prüfstand eines gemeinsamen Lebens rückgängig zu machen?" Und natürlich: Würde ich selbst meine Niere spenden? „Dass der Spaß dabei nicht zu kurz kommt, weiß Stefan Vögel pointenreich umzusetzen", sagt Georg Clementi. In Salzburg wurde der Kampf um die Niere zuletzt 2020 im Schauspielhaus ausgetragen. Der Autor Stefan Vögel wurde 1969 in Bludenz geboren und wuchs in Gurtis auf, einem 200-Seelen-Dorf in den Vorarlberger Alpen. Nach einem Studium der Wirtschaftsinformatik an der Universität Zürich wandte er sich bald ganz dem Theater zu. Erste Erfolge feierte Vögel im Kabarett, ehe er sich als Theater- und Drehbuchautor einen internationalen Namen machte. Seine Theaterstücke feierten große Erfolge an deutschsprachigen Bühnen. 2018 wurde seine Tragikomödie Arthur & Claire mit Josef Hader in der Hauptrolle fürs Kino verfilmt. Der Komödienhit Die Niere zählt zu den meistgespielten Stücken im deutschen Sprachraum und wurde ebenfalls bereits verfilmt. Salzburger Straßentheater: Die Niere – Premiere ist am 13. Juli um 17 Uhr auf der Festwiese der Stiegl-Brauwelt, bei Regen im Stiegl Braugewölbe – alle Termine samt Permiere, Vorpremieren und Schlechtwetter-Erstatzerminen unter www.kulturvereinigung.com; der Terminflyer zum Download – www.kulturvereinigung.com