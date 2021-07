Profis für die Kunst

HINTERGRUND / KUNSTANKÄUFE DES LANDES 29/07/21 Sie hängen oder stehen – zum Betrachten und/oder Abstauben – in Büros, Sitzungszimmern, Stiegenhäusern oder Gängen: Fünfhundert Zeichnungen, Gemälde, Fotografien, Skulpturen oder Objekte hat das Land Salzburg in zwanzig Jahren von heimischen Kunstschaffenden erworben. Nun organisiert das Museum der Moderne Salzburg die Organisation die Kunstankäufe des Landes. Von Heidemarie Klabacher ChinaPolitKunst von Bernhard Gwiggner. La Joconde von Manfred Grübl. Oder Jerry's Punsch aus der Werkstatt des Bildkombinats Bellevue. Den drei sehr verschiedenen Kunstwerken ist eins gemeinsam – sie gehören dem Land Salzburg. Mehr als zwei Drittel der bisher angekauften Werke hängen oder stehen in Büros und Sitzungszimmern von Landesbediensteten oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bezirkshauptmannschaften. Ab sofort kümmern sich Profis um die Kunst, das Museum der Moderne organisiert ab sofort die Kunstankäufe des Landes. „Mit dieser Kooperation haben wir viel an Knowhow und Organisation dazugewonnen. Künftig werden die Kunstankäufe des Landes in enger Abstimmung mit dem Museum entschieden und abgewickelt", so Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn. Es handle sich um eine „lebendige' Sammlung, die Jahr für Jahr wächst". Mit dem Budget für die Kunstankäufe des Landes sollen Salzburger Künstlerinnen und Künstler unterstützt werden. Thorsten Sadowsky, Direktor des Museum der Moderne, war schon bisher als Juror in die Auswahl eingebunden. Die jährlichen Kunstankäufe des Landes Salzburg seien „eine großartige Möglichkeit der Erweiterung der landeseigenen Sammlung um Werke aus der vielfältigen heimischen Kunstlandschaft". Durch die Übernahme der Organisation sei „die Expertise langfristig gewährleistet". Kunstankäufe des Landes seien „nicht selten" am Anfang einer internationalen Karriere gestanden, erinnert Heinrich Schellhorn, und nennt etwa Jakob Gasteiger, Lois Renner oder Julie Hayward. „Auch von Markus Schinwald, der als erster Salzburger den Österreich-Pavillon bei der Biennale in Venedig bespielt hat, gibt es drei Arbeiten in der Kunstsammlung des Landes." Übrigens läuft noch bis 8. August die Bewerbungsfrist für die Kunstankäufe 2021. Ausschreibung Kunstankäufe 2021- www.salzburg.gv.at/kultur Bilder: Land Salzburg