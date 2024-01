Lauter Jubiläen

HINTERGRUND / MUSEEN 08/01/24 Das Haus der Natur und das Volkskunde Museum im Monatsschlössl in Hellbrunn feiern heuer ihr hundertjähriges Bestehen. Das Dommuseum gibt es seit fünzig Jahren und ist seit zehn Jahren ins DomQuartier eingebettet. Das Freilichtmuseum in Großgmain wird vierzig und das Museum der Moderne auf dem Mönchsberg zwanzig Jahre alt. Seit 1924 gibt das Monatsschlössl in Hellbrunn Einblick in die Salzburger Lebenswelten des 18. bis 20. Jahrhunderts. Bäuerliche Prunkmöbel, Trachten und Perchten zählen auch im Jubiläumsjahr 2024 zu den Highlights. „Für viele Besucherinnen und Besucher ist allein der Weg zum Museum über den Schlosspark von Hellbrunn empor bis zum Monatsschlössl eine Attraktion." Die Vielfalt unserer Museeumslandschaft sei einzigartig, sagt der für die Museen ressortzuständige Landesthauptmann Wilfried Haslauer. „Die einzelnen Häuser erneuern sich ständig und warten laufend mit neuen Exponaten oder Attraktionen auf." 2024 unterstütze das Land die Museen mit 38 Millionen Euro. Dazu gehört auch der Umbau des Salzburg Museums in der Neuen Residenz, die künftig auch das „Belvedere Salzburg" beheimaten werde. Im Haus der Natur ist zum hundertjährigen Bestehen für Mitte des Jahres die Eröffnung des umgebauten und komplett neu gestalteten Reptilienzoos geplant. Die Themen im „Museumsklassiker in der Landeshauptstadt" umfassen die Welten der Natur und Technik „vom Science Center über spektakuläre Aquarien bis in den Weltraum". Im Salzburger Freilichtmuseum mit den wieder errichteten Bauernhäusern aus allen Bezirken ist zum Vierziger der Spatenstich für das neue Besucherzentrum geplant. Mit 1. April tritt Peter Fritz die Nachfolge von Michael Weese als Direktor in Großgmain an. Im Dommuseum werden seit 1974 Kunstschätze aus dem Dom und den Kirchen der Erzdiözese Salzburg präsentiert, darunter liturgische Geräte, Malereien und Skulpturen. Ein Besonderheit ist die Kunst- und Wunderkammer. „Seit der Eingliederung in das DomQuartier führt der spektakuläre Rundgang auch über die Dombogenterrasse und die Orgelempore mit Blick von hoch oben auf den Innenraum des Doms." Im Vorjahr feiterte das Museum der Moderne Salzburg sein vierzigjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gab es in den Sommerferien freien Eintritt für Kinder und Jugendliche bis Neunzehn. Heuer gilt die Aktion das ganze Jahr über, zusätzlich kann der Lift auf den Mönchsberg gratis benutzt werden. Das MdM Mönchsberg feiert heuer seinen Zwanziger. Freien Eintritt für alle wird es am heurigen Museumswochenende von 25. bis 26. Mai geben. Viele Museen werden in diesen Tagen Sonderprogramme anbieten. Am Samstag des Museumswochenendes stehen die Museen der Stadt im Mittelpunkt, am Sonntags die Regionalmuseen. Mit 13.500 Besucherinnen und Besuchern wurde am Museumwochenende 2023 ein neuer Rekord erzielt. (LK / dpk-klaba) Bilder: dpk-klaba (2)