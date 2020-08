FESTSPIELE / ANITA LASKER-WALLFISCH

16/08/20 Sie habe vermieden, Österreich oder Deutschland zu betreten. Die Salzburger Festspiele hätten sie nie interessiert. „Aber nun feiern die Festspiele hundert Jahre“, und mit 95 sei sie selber „nicht soweit von hundert entfernt“. Anita Lasker-Wallfisch verdankt der Musik ihr Leben, „wenn auch in der absurdesten Form“: Sie überlebte Auschwitz als Cellistin im Lagerorchester.

Von Heidemarie Klabacher

Anita Laska-Wallfisch, Jahrgang 1925, wäre die offizielle Festspielrednerin gewesen, hätte es denn einen Eröffnungs-Festakt gegeben. Nun sprach die Cellistin und Mitbegründerin des English Chamber Orchestra in der Reihe Reden über das Jahrhundert – via Leinwand in der Felsenreitschule: Corona und die Folgen haben die Flugreise der überhaupt nicht betagt wirkenden Dame unmöglich gemacht. „Wir haben ein Filmteam nach London geschickt“, sagte Intendant Markus Hinterhäuser bei seiner Begrüßung. So sprach Anita Lasker-Wallfisch via Leinwand zum zum Festspiel-Publikum. Und hoffentlich geht der Film als Zeitzeugendokument durch die Schulen und um die Welt.

Im Rückblick auf das Jahrhundert – auf das Schlimmste, auf die unermesslichen Beträge zur Kultur und auf die erstaunlichen Fortschritte der Technik – sei es erschreckend, „dass die Menschen nicht sehr viel gelernt“ und „unverbesserliche Antisemiten wieder Mut gefasst“ hätten. Angesichts der Liste der namhaften Festspielredner fühle sie sich „zu einem Zwerg reduziert“. Sei sie doch „ganz einfach jemand, der Dank der Musik am Leben geblieben ist, während andere ermordet wurden“. Mit ihrem Beitrag wolle sie versuchen, zu vermitteln, so Anita Laksa-Wallfisch „welche Rolle die Musik in meinem Leben gespielt hat.“

Anita Lasker, geboren 1925, war eine von drei Töchtern eine jüdischen Notarsfamilie, „der Vater, hundert Prozent Deutsch, sang mit Begeisterung Schubertlieder“. Die Schwestern Marianne und Renate lernten Klavier und Geige, sie selber mit „Begeisterung Cello“. In ihrer Familie gab es wenig Regeln, „außer, dass am Sonntag Französisch gesprochen und am Sonnabend Deutsche Klassiker gelesen“ wurden. Dass sie ein „Jude“ war habe sie mit acht Jahren erfahren, als in der Schulklasse beim Tafellöschen gesagt wurde, „gib dem Juden nicht den Schwamm“. Jude sein, die Eltern konnten das gar nicht so leicht erklären, was ein Jude sei, Jude sein war einfach gefährlich. Obwohl der Vater gemeint habe, „es geht vorüber“. Ging es nicht. Als in Breslau kein Cello-Lehrer mehr ein jüdisches Mädchen unterrichten wollte oder konnte, wurde die 13-Jährige Anita Lasker als Privatschülerin nach Berlin zu Leo Rostal. „Dann kam die Reichskristallnacht.“ Ihre „schöne Wohnung“ mussten sie verlassen, dennoch wurde „weiter alles getan, um weiter Musik zu machen“.

Einer Schwester sei die Flucht gelungen, Auswanderungsversuche der Familie scheiterten, „wir waren gefangen“. Irgendwann stand Musik nicht mehr auf dem Programm, „außer in den Köpfen“. 1942 wurden die Eltern deportiert, sie habe sie „nie wieder gesehen“. Die Schwestern Anita und Renate Lasker rettete das „Verbrechen“ eines Fluchtversuches das Leben: „Als Verbrecher eingestuft zu werden, war besser denn als Jude.“ Ende 1943 wurde Anita Lasker, etwas später auch ihre Schwester Renate, ins KZ Auschwitz-Birkenau verbracht. Anita Lasker, etwas später auch die Schwester, kam in die von Alma Rosé, „eine Nichte von Gustav Mahler“, geleitete Lagerkapelle. Dieses „Orchester“, es waren knapp fünf Musiker drunter, die ihr Instrument halbwegs beherrschten, mussten den Auszug der Häftlinge am Morgen und ihre Rückkehr ins Lager am Abend begleiten. Gespielt wurden Märsche zwar im Freien am Lagertor, bei jedem Wetter und im Anblick der geschundenen Häftlinge und der rauchenden Schornsteine. Tagsüber wurde geprobt oder an Arrangements für die skurrile Besetzung des Orchesters – Mandoline, eine Blockflöte, Geigen, eine Gitarre, „jetzt auch ein Cello“. Die Märsche für diese Besetzung mussten von Alma erst einmal instrumentiert werden: „Spielt für uns, nicht für unsere Peiniger“, habe Alma Rosé immer wieder gesagt, die nicht „immer gut gelaunt war, aber Übermenschliches geleistet hat“. Immer wieder habe Alma Rosé ihre Musikerinnen gebeten: „Mein Vater lebt in London. Wenn eine von euch überleben sollte, erzählt ihm von uns, aber schont ihn.“ Sie, so Anita Lasker-Wallfisch in ihrer Rede über das Jahrhundert, kam 1946 in London an und habe ihn geschont: „Ich erzählte ihm nur, wieviel wir Alma verdanken.“

Nachdem die Nazis begonnen hatten, die Vergasungsanlagen in Auschwitz zu schleifen, kamen Anita und Renate Lasker mit anderen Mitgliedern der Kapelle ins KZ Bergen-Belsen. „Da gab es keine Musik mehr.“ Am 15. April 1945 wurde Bergen Belsen von britischen Truppen befreit. Bald hatte sie auch wieder ein Cello... In London habe 1948 ihren Berliner Cellolehrer Leo Rostal wieder getroffen, studierte an der Guildhall School of Music auf, wurde 1949 Mitbegründerin des English Chamber Orchestra und ist seit 1951 britische Staatsbürgerin. Oft sei sie gefragt worden erzählt Anita Lasker-Wallfisch, wie sie nach ihren Erfahrungen je wieder Musik machen konnte. Ihre Antwort bis heute: „Man kann Menschen ermorden, Städte und Kunstwerke zertrümmern, Musik ist unantastbar.“

Bewegend die Idee: Nach der zugespielten Rede von Anita Lasker-Wallfisch spielte die junge Cellistin Julia Hagen Johann Sebastian Bachs

Eine umfassende Biographie von Anita Lasker Wallfisch ist im „Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit“, herausgegeben von Claudia Maurer Zenck und Peter Petersen an der Universität Hamburg 2007 - www.lexm.uni-hamburg.de