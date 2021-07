Festspiele Berichte von den Salzburger Festspielen Das Festspielprogramm online



Jedermann-Besucher positiv getestet. Maskenpflicht.

f Share Tweet NACH REDAKTIONSCHLUSS FESTSPIELE / CORONA 19/07/21 Ab jetzt herrscht FFP2-Maskenpflicht. Am Sonntag (18.7.) wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet, die am Samstag (17.7.) die Jedermann-Premiere im Großen Festspielhaus besucht hatte. Das geben die Salzburger Festspiele und die Gesundheitsbehörde der Stadt Salzburg bekannt. Die infizierte Person war vollimmunisiert. Das Contact-Tracing ist in vollem Gange: „Umfeld-Untersuchungen wurden durchgeführt. Aufgrund der im Präventionskonzept der Salzburger Festspiele vorgesehenen Personalisierung der Eintrittskarten konnten der Behörde die Daten der 44 Kontaktpersonen bekannt gegeben werden“, melden die Festspiele heute Montag (19.7.) um 18.33 Uhr in einer Aussendung. Die rechtlichen Vorschriften und die Maßnahmen des Präventionskonzeptes seien „vollumfänglich“ umgesetzt worden. „Gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde und dem Expertenbeirat haben wir aufgrund dieses bedauerlichen Falles entschieden, dass wir nun die vorgesehene nächste Sicherheitsstufe des Präventionskonzeptes umsetzen werden: Ab morgen Montag (20.7.) ist das Tragen der FFP2-Maske für jede Besucherin und jeden Besucher in allen Spielstätten verpflichtend“, sagt der Kaufmännische Direktor Lukas Crepaz. Wie geplant, werde das Präventionskonzept weiterhin den Entwicklungen der Pandemie angepasst. (SF)