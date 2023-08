Festspiele Berichte von den Salzburger Festspielen Das Festspielprogramm online, zum Online-Tickets,

f Share Tweet FESTSPIELE / BILANZ 31/08/23 Eine Auslastung von 98,5 Prozent melden die heute Donnerstag (31.8.) zu Ende gehenden Salzburger Festspiele. Man zählte über 241.000 Besucherinnen und Besucher aus 79 Ländern, davon vierzig außereuropäischen. Das hat sich in Einnahmen in der Höhe von 29 Millionen Euro brutto niedergeschlagen. Die Besucher im Einzelnen: 207.430 waren es in den regulären Veranstaltungen, 5.312 in vier verkauften Generalproben, weitere 15.711 in vierzehn Einlass- und Generalprobe. Weitere 12.931 zählte man in 68 Sonderveranstaltungen. Da sind allerdings die über 11.000 Zählkarten fürs Fest zur Festspieleröffnung eingerechnet. Alles in allem jedenfalls 241.384 Gäste. Weitere 40.000 Gäste besuchten die 49 Übertragungen der Festspielnächten auf dem Kapitelplatz. Das Modell der Festspielpatenschaften wurde fortgeführt, zudem wurden 6.000 Tickets für Jugendliche unter 27 Jahren in allen drei Sparten verkauft. Es gab an den 43 Festspiel-Tagen 178 Aufführungen an fünfzehn Spielstätten. Dazu kamen 34 Vorstellungen im Jugendprogramm „jung & jede*r“. 34 Vorstellungen – fünf szenische und drei konzertante Produktionen – entfielen auf die Oper. Von den 86 Konzerten 86 Aufführungen fanden vierzehn im Rahmen der Ouverture Spirituelle statt. Die Festspiele 2023 in den Medien: Da kann man auf vierzehn TV- und Streaming-Produktionen verweisen, auf 21 Hörfunkaufzeichnungen sowie auf zwei Hörspielfassungen. Drei Opernneuproduktionen und nein Konzerte wurden audiovisuell für Fernsehen und Streaming aufgezeichnet. Im Pressebüro waren 531 Journalistinnen und Journalisten aus 31 Ländern akkreditiert. Seit drei Jahrzehnten veröffentlichen die Salzburger Festspiele unter der Marke Festspieldokumente Schätze aus dem ORF-Archiv sowie Mitschnitte aktueller Produktionen der Medienpartner Diese Sammlung ist seit 1972 auf über fünfhundert Ton- und Bilddokumente angewachsen. (PSF/dpk-krie) Das Gesamtverzeichnis und die Neuerscheinungen der Salzburger Festspieldokumente Bild: dpk-krie