Der Gast ist König

f Share Tweet STICH-WORT 18/02/20 Ein solches Vortrags- oder Kursthema würde man als nötiges Angebot für Mitarbeiter im Gastgewerbe erwarten. Aber das Motto Der Gast ist König gilt natürlich für den Dienstleistungssektor ganz allgemein. Und sogar Regionalmuseen sollten ganz auf die Bedürfnisse der „Kunden“ eingestellt, also Dienstleister sein. In Salzburg gibt es einen neuen Fortbildungslehrgang für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Besuchsdienst. Dagmar Bittricher vom Volkskulturrereferat und Freilichtmuseums-Direktor Michael Weese sind die Königsmacher, sprich: Sie haben den Kurs konzipiert. Der Lehrgang Der Gast ist König umfasst vier Seminartage. Seit dem Herbst 2019 haben drei Gruppen den lehrgang absolviert, 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich angemeldet. Wie man mit unsereinem als Gast-Monarchen umgeht, das lehrten Referentinnen und Referenten aus der Erwachsenenbildung, der Kommunikationsbranche, Sachverständige für Sicherheit und natürlich Kundige aus dem Museumsbereich. Praxisnähe ist natürlich ein wesentliches Kriterium. Es gehe aber auch um den Erfahrungsaustausch untereinander, die Möglichkeit, voneinander zu lernen und sich besser zu vernetzen, heißt es in einer Aussendung des Landes: „Der Kurs soll das Verhalten des Personals gegenüber Besucherinnen und Besuchern perfektionieren helfen, wesentliche Regeln einüben und auf bestimmte Aspekte des Verhaltens im Notfall aufmerksam machen.“ Kürzlich wurden 17 Zertifikate an Teilnehmerinnen und Teilnehmer übergeben. In den Museen im Land spiele „ der erste Eindruck, der erste Kontakt und die Betreuung durch das Aufsichtspersonal, eine entscheidende Rolle“, hob LHStv. Heinrich Schellhorn bei dieser Gelegenheit hervor. (Landeskorrespondenz) Bild: Land Salzburg / Neumayr – Leopold Weiter >