Zwei Mal um die Welt, ein Mal nach Berlin

STICH-WORT 04/09/20 Man glaubt es nicht, aber sogar im kleinen Salzburg kommen schöne Wegstrecken zusammen. Man muss nur lang genug herumfahren. Beim alten Bücherbus der Stadt steht der Kilometerzähler auf 106.605. Für jene Leser, die in Geographie nicht so gut aufgepasst haben: Ein Mal um den Äquator sind es etwas über 40.000 Kilometer. Auf seinem Weg von einer Bücher-Haltestelle zur nächsten hat der alte Bücherbus also gut zweieinhalb Mal die Erde umrundet.Er wurde im Juni durch einen neuen ersetzt. Aber der alte Bücherbus ist trotz der 32 Dienstjahre fahrtauglich. Demnächst muss er sich ernsthaft auf Langstrecke bewähren, er wird nämlich nach Berlin überstellt. Heute Freitag (4.9.) hat Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger, ressortzuständig für Kultur, Wissen und Bildung, im städtischen Bauhof Mitarbeitern der Fahrbibliotheken im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf die Schlüssel für den Bus übergeben. Der Salzburger Oldtimer soll dort anstelle eines ausgefallenen Bücherbusses durch den Bezirk touren. Was so ein uraltes Ding wert ist? Das Bezirksamt Berlin Steglitz-Zehlendorf hat 14.000 Euro für den Bus aus Salzburg überwiesen. PS: Als der neue Salzburger Bücherbus im Juni in Dienst gestellt wurde, waren auch die Salzburger gefragt, ihm einen Namen zu geben. Das 13 Meter lange und mit 5.000 Medien bestückte blitzblaue Gefährt heißt Mobi Book. (InfoZ) Bild: Stadt Salzburg/Alexander Killer