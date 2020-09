STICH-WORT

Heuer kein Tag des Denkmals

Am 27. September wäre es wieder so weit gewesen, und man hätte sich für den diesjährigen Tag des Denkmals auch schon ein reduziertes Programm ausgedacht gehabt. Nun wurde er aber ganz abgesagt. „Die Entwicklungen und die Prognosen lassen keine verantwortungsvolle Durchführung einer Veranstaltung zu", meldet das Bundesdenkmalamt heute Montag (21.9.). Statt dessen wird man auf den sozialen Kanälen aktiv. „Denkmale sind ein lebendiges Zeugnis unserer Geschichte und prägen unsere Kultur und Gesellschaft. Um die Relevanz von Denkmalen als nachhaltiges Gut und ihre gesellschaftliche Bedeutung zu zeigen, ruft das Bundesdenkmalamt die Initiative #ichbindenkmal ins Leben." Was man sich darunter vorstellen darf: An Denkmalen Interessierte sind eingeladen, in Social Media Kanälen auf Bewahrens- und Schützenswertes hinzuweisen und einen speziellen Button, eben jenen mit dem Hashtag-Schriftzug #ichbindenkmal zu markieren. Die Facebook-Seite ist schon recht gut mit Bildern gefüllt. Das Bild hier zeigt einstige Kirchenputzerinnen, die im Freien vor dem Grazer Dom Bänke schrubben – der Link dazu verweist auf das Buch Schöne Kirche, eine Anleitung zum pfleglichen Umgang mit kirchlichem Kulturgut. (ots/dpk-krie) tagdesdenkmals.at; www.facebook.com Bilder: #ichbindenkmal

