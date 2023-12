In Zahlen gegossene Kulturpolitik

STICH-WORT 14/12/23 Der Dachverband Salzburger Kulturstätten ist sehr flink mit der Veröffentlichung der Voranschläge fürs Kulturbudget 2014 in Stadt und Land. Duie Budgets wurden ja erst kürzlich beschlossen. Man kann die Kulturbudgets en gros und en detail nachlesen, auch auf zeitlicher Langstrecke. 84.814.700 Euro – so hoch wird das Kulturbudget des Landes im Jahr 2024 sein, um 16.107.500 Euro höher als im laufenden Jahr. Damit steigt der Anteil am Landesbudget insgesamt von 3,91 auf 4,01 Prozent. Nur in den beiden Corona-Jahren 2019 und 2020 war er höher (4,37 bzw. 4,10 Prozent). Um rund 3,5 Millionen Euro gestiegen sind beim Land die freien Kulturförderungen: von 10.334.100 (2013) auf 13.844.200 Euro (2024). Ihr Anteil am Kulturbudget des Landes ist damit von 15 auf 16,3 Prozent gestiegen. Deutlich höher ist der Kulturanteil im Budget der Stadt: Da steigt er von diesem auf das kommende Jahr von 6,85 auf 7,36 Prozent, in Zahlen: von knapp über 41 Millionen Euro auf 46,39 Millionen Euro. Auf dem Papier auch ein ansehnlicher Anstieg der freien Förderungen (von gerundet 6,3 auf 8 Millionen Euro), in Prozentpunkten vom gesamten Kulturbudget gemessen ist es aber ein leichter Rückgang von 14,2 auf 13,9 Prozent. Aufschlussreich ein Blick in die Details: Sind im Kulturbudget des Landes heuer die beiden größten Brocken, die Aufwendungen für Musik und darstellende Kunst und für Museen, mit jeweils 25 Millionen Euro ausgeglichen, so sind fürs nächste Jahr für die Museen mit über 38 Millionen deutlich über jenem für Musik und Bühnen mit 28 Millionen. In der Stadt fließt mit enormem Abstand das meiste Geld in den Bereich Musik und Bildende Kunst: 29 Millionen waren es heier, 37 Millionen sollen es 2024 sein. Mit heuer 8,4 und 9,7 Millionen Euro schlägt der Aufwand der Stadt für Museen deutlich weniger stark zu Buche, ist damit aber der zweitgrößte Budgetposten. Seit 1993 analysiert der Dachverband.Kultur die Kultur-Budgets von Stadt und Land Salzburg. „Wir haben also eine Übersicht über mehr als dreißig Jahre 'in Zahlen gegossene Kulturpolitik'", so Thomas Randisek vom Dachverband. Diese Budgets macht der Dachverband auch öffentlich, sie stehen auf der Website des Dachverbands zum Download bereit. (Dachverband/dpk-krie) Kulturbudget Land Salzburg – Übersicht

Kulturbudget Stadt Salzburg – Übersicht

Kulturbudget Land Salzburg – im Einzelnen

Kulturbudget Stadt Salzburg – im Einzelnen

Weitere kulturpolitischen Materialien etwa die jeweils aktuellen Kulturberichte von Stadt, Land und Bund, das Fair Pay Schema Salzburg 2024, die aktuellen Honorarrichtlinien, Analysen zur Theaterförderung und dergleichen zum Download – www.kultur.or.at/Materialien