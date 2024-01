Ein lang gehegter Wunsch wurde Wirklichkeit

STICH-WORT 26/01/24 Gestern Donnerstag (25.1.) war Tag der offenen Tür. Sind 350 Besucherinnen und Besucher viel oder wenig? Darüber könnte man streiten, geht es doch beim neuen Probenhaus für die freie Tanz- und Theaterszene um ein Thema, das Künstlerinnen und Künstlern seit Jahrzehnten unter den Fingern brennt. Es gab Führungen durch das Haus nahe der S-Bahnstation Sam auf den Hannak-Gründen (Gewerbehofstraße 7) mit fünf Proberäumen und Werkstätten. Die Gäste konnten Proben von Tanz- und Theatergruppen erleben. Wie wir vor anderthalb Wochen nach dem Presserundgang berichteten, sind ja einige Ensembles schon emsig am Werk: Theater ecce, SEAD, Potpourri & Streetdance Center und Martin Kilvady haben rasch zugeschlagen bei diesen Proberäumen, wo man sich kostengünstig und unkompliziert einmieten kann. Kulturabteilungsvorständin Dagmar Aigner: „Das Probehaus für Tanz, Theater und Performance ist mit dem Tag der offenen Tür an die Künstler:innen übergeben worden. Es soll ihr Haus sein und gute Arbeitsbedingungen mit ausreichend Platz, guter Ausstattung und angenehmer Atmosphäre bieten. Die Künstler:innen sollen sich voll auf ihre kreative Arbeit konzentrieren und ihre Produktionen gut vorbereiten können. Das ist das vorrangige Ziel. Und ebenso wichtig: Das neue Probehaus stärkt die Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb der Kulturszene und wird so selbst zu Weiterentwicklungen beitragen." Vizebürgermeister und Kulturressortchef Bernhard Auinger sprach von einem „kulturpolitischen Meilenstein für die freie Tanz- und Theater-Szene, den Stadtteil Gnigl und den vielfältigen Kulturstandort Salzburg". Das Probehaus ist ein gemeinsames Projekt von Stadt und Land Salzburg. Damit wurde ein langjähriger Wunsch der freien Kulturszene, eine Forderung des Kulturleitbildes 2 der Stadt Salzburg sowie des Strategieprozesses der Stadt „Salzburg 2024 – Kultur.Leben.Räume" und des „KEP: Kulturentwicklungsplanes des Landes Salzburg" umgesetzt. (InfoZ / dpk-krie) Anmeldungen für die Proben- und Werkstatträume über die Plattform Venuzle, dort gibt es auch die Preisliste. Bilder: Stadt Salzburg / Rocio Escabosa

