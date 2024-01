Fruchtsaft, Hotels, Festspiele

STICH-WORT 31/01/23 Seine Großzügigkeit sichert ihm derzeit einen Eintrag im lokalen Guiness Buch der Rekorde: Mit zwölf Millionen Euro hat Hans-Peter Wild die größte Einzelspende in der Geschichte der Salzburger Festspiele geleistet. Mit dieser seiner Spende gab Hans-Peter Wild den Startschuss für das neue Festspielzentrum am Herbert-von-Karajan-Platz zwischen Pferdeschwemme und Schüttkasten, das bis 2026 fertig sein soll. Er hat dieser Tage das Ehrenzeichen des Landes Salzburg erhalten. Hans-Peter Wild ist Präsident des Verwaltungsrates der Capri-Sun Group Holding und damit Chef eines Fruchtsaft-Imperiums, das weltweit in mehr als hundert Ländern vertreten ist. Außerdem ist er Eigentümer der renommierten Hotels Goldener Hirsch und Mönchstein in und über der Salzburger Altstadt. Seit frühester Kindheit war der gebürtige Schweizer gemeinsam mit seinen Eltern Festspielgast. Seine Leidenschaft gilt der Kunst und Kultur, aber auch dem Sport. Er ist ein großer Förderer Salzburgs. „Hans-Peter Wild hat beide Traditionshotels grundsaniert und außerordentlich viel für den Tourismus und die Wirtschaft in Salzburg bewirkt. Mit seiner unglaublich großzügigen Spende ermöglicht er mit dem künftigen Begegnungszentrum eine angemessene Präsenz der Festspiele auch außerhalb der Saison", würdigte Landeshauptmann Wilfried Haslauer den Mäzen Hans-Peter Wild bei der Überreichung des Ehrenzeichens. (LK/dpk-krie) Bild: Land Salzburg/Neumayr/Hofer