STICH-WORT 19/03/24 Ein Bilderbuch mit einfachen Texten in acht Sprachen, eine Handpuppe, ein Brettspiel aus Holz, ein Memory, ein Puzzle, ein Lied, Schautafeln sowie ein pädagogisches Begleitheft. Und ein Maskottchen, das der ganzen Aktion den Namen gegeben hat: die Schuldkröte Paschu. Das steht für „Panzer" und „Schutz". Kinderrechte sind logischerweise eines der Grundanliegen der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Eines von vielen Projekten ist Paschu – Auch kleine Kinder haben Sorgen: Unter diesem Motto erhalten alle Flachgauer Kindergärten in den nächsten Monaten eine Box voller Kinderrechte-Materialien. Damit haben schon die Kleinsten die Möglichkeit, ihre Rechte auf spielerische Art und Weise kennenzulernen. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg hat das leadergeförderte Kooperationsprojekt Paschu initiiert und gemeinsam mit den Schüler:innen der BAfEP Bischofshofen pädagogische Materialien zum Thema Kinderrechte entwickelt. Alle Kindergärten im Pongau wurden bereits mit den Kinderrechte-Materialienboxen ausgestattet. Dank einer großzügigen Spende durch den Lions Club Salzach Oberndorf Laufen unter Präsident Josef Wimmer kann das Projekt bis zum Sommer auch flächendeckend auf den Flachgau ausgerollt werden. Im Vorjahr entfachte ein Vortrag der damaligen Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt die Begeisterung der Lions-Club-Mitglieder für das Projekt. Man kam überein, die Produktion der achtsprachigen Paschu-Bücher für die Flachgauer Kindergärten mit 3.000 Euro zu unterstützen. Die Finanzierung der übrigen pädagogischen Materialien liegt bei der kija Salzburg. „Es ist so wichtig, Kinder von Beginn an durch altersgerechte Information über Kinderrechte zu stärken", bekräftigt Andrea Holz-Dahrenstaedt. „Mit Paschu wird eine Lücke geschlossen, denn bislang hat pädagogisches Material für Kleinkinder gefehlt." (kija Salzburg) Bilder: kija Salzburg Weiter >