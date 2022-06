Kinder werben für Mini-Salzburg

STICH-WORT 23/06/22 Heuer zu Schulschluss findet zum zehnten Mal Mini-Salzburg im Volksgarten und in der Eisarena statt. Zu dieser Jubiläumskinderstadt hat der Verein Spektrum Sieben- bis Vierzehnjährige eingeladen, Plakate zu entwerfen. Die elfjährige Ines: „Ich hab lang nachgedacht und mich dann dafür entschieden, nicht die Buchstaben zu gestalten – sondern den Hintergrund. Vielleicht würde das etwas Besonderes sein. Mein Plakat ist eine Upcycling-Collage. Ich hab unser Altpapier und viele Ausgaben der Plaudertasche durchsucht und dann alles ausgeschnitten, was mir gefallen hat und was zu Kindern und Kinderstadt passt!" Der zehnjährige Niesl hat sich überlegt, wie er „die wichtigsten Dinge einer Stadt" aufs Plakat bringen könnte. „So hab ich das K gleich fürs Krankenhaus genommen und beim T das TV-Studio und beim zweiten T den BooTsverleih oder das S im AMS. Ich dachte, es sollte so viel wie möglich von der Kinderstadt dabei sein." 540 eingereichte Plakatdesigns bedeuteten nicht wenig Arbeit für die Kinderstadt-Jury. Für die Entscheidung haben schließlich nicht nur Originalität, künstlerische Details und der Gesamteindruck eine Rolle gespielt. Auch das Alter der Kinder berücksichtigt. Neun Vorschläge wurden ausgewählt, das zehnte Plakatmotiv ist ein Sammelsurium aus 25 Entwürfen und damit ein Werk von 35 Kindern und Jugendlichen. Auf dieses Plakat haben sich nun fast dreihundert gestreifte, ausgefranste und verkleidete Buchstaben verirrt. Da geht es bunt zu: Ks, Is, Ns, Ds, Es oder Rs verstecken sich in Palmen, Zebras, Monster, Pilzen, Eislutschern, Dollarzeichen, Drachen, Hydranten, Haltestellen, Donuts, Batman und Schlangen. Eigentlich hätte die zehnte Kinderstadt – wie üblich vom Verein Spektrum ausgerichtet – ja im Vorjahr stattfinden sollen, aber da machte Covid einen Strich durch die Rechnung. Kinderstadt Mini-Salzburg – 29. Juni bis 16. Juli, immer von Dienstag bis Samstag, 11 bis 18 Uhr – Volksgarten / Eisarena Bilder: Verein Spektrum