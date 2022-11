Neu im „Technik-Schaufenster“

HTL / HAUS DER NATUR 30/11/22 Schon seit einem Jahr gibt eine große Vitrine im Science Center des Hauses der Natur Einblicke in die Werkstätten Salzburger Schulen und Ausbildungsstätten. Dieses Technik-Schaufenster wurde nun mit Werkstücken der HTL Hallein, Fachschule Maschinenbau neu befüllt. Mit dem „Technik-Schaufenster" will man auf die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten in Salzburgs Schulen hinweisen. Dem Aufruf des Museums, sich mit den Abschlussarbeiten ihrer Schülerinnen und Schüler im Haus der Natur zu melden, sind inzwischen einige Schulen gefolgt. Aktuell präsentiert die HTL Hallein ihre Arbeiten – einen V8-Modellmotor, ein Schachbrett und einen Stirlingmotor. „Die größte Motivation war es, ein Produkt zu fertigen, das am Ende auch funktioniert!", so Boris Melkonyan und Fabian Sator. Für ihren Stirlingmotor haben sie fertigungsgerechte Zeichnungen für alle notwendigen Bauteile mit einem CAD-Programm erstellt. Daneben formulierten sie einen Arbeitsplan, eine Kalkulation der Kosten und dokumentierten ihre Arbeiten Schritt für Schritt. Alister Grünwald und Leo Komarnicki konstruierten und fertigten ein Schachbrett aus Metall: „Herausfordernd war die Arbeit an den CNC-Maschinen und die Oberflächengestaltung der Figuren. Alle Teile wurden von uns eigenständig gezeichnet und programmiert." Schon immer für Motoren interessiert hat sich Sulejman Hodzic. Er konstruierte einen V8-Modellmotor und fertigte die Teile dazu an der CNC-Fräse und CNC-Drehmaschine. Das Kurbelgehäuse entstand im 3D-Drucker. Sulejman kann sich auch bereits über eine Auszeichnung freuen: „Mit dem Motor habe ich den 4. Platz im „Young Austrian Engineers CAD-Contest – Young Experts" gewonnen!" (Haus der Natur) www.hausdernatur.at Bilder: Haus der Natur