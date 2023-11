WINTERFEST

27/11/23 Am Mittwoch (29.11.) geht’s los, die Zelte im Volksgarten vermitteln schon jetzt Zirkusatmosphäre. Und sogar schneeüberzuckert sind die Zelte.Erster Winterfest-Gast heuer ist der Cirkus Cirkör aus Schweden.

Der Cirkus Cirkör entstand 1995 in Stockholm als kleine unabhängige zeitgenössische Zirkusgruppe. Es war eine der ersten zeitgenössischen Zirkusgruppen Schwedens, inspiriert von Cirque du Soleil. Knitting Peace heißt die Produktion, mit der Cirkus Cirkör bis 17. Dezember im Theaterzelt im Volksgarten gastiert.

Kann man Frieden einfach stricken? Gemeinsam erschaffen die Artistinnen und Artisten „eine mystisch-schöne Welt aus Seilen und Garnen, in der sich ihre eigenen Körper in Stricknadeln verwandeln“, heißt es in der beschreibung. „Diese kraftvolle Sinnsuche verschmilzt mit atemberaubender Akrobatik und geheimnisvoller Musik.“

Mit eigenem Zelt reist der Cirque la Compagnie (Frankreich/Schweiz) an und zeigt ab Freitag (1.12.) Pandax, eine kuriose Geschichte von fünf Brüdern. Ihren Vater haben sie im alten Fiat Panda in der Urne dabei...

Es ist tatsächlich schon zehn Jahre her, dass die kanadische Compagnie The 7 Fingers das letzte Mal beim Winterfest war. In Duel Reality verwandeln sie Shakespeares Romeo und Julia in ein packendes Circusspektakel voll grenzgängerischer Akrobatik, zu sehen ab 20. Dezember. Am 22. Dezember reist Circo Zoé (Frankreich/Italien) an. Deserance ist ein Seiltanz, untermalt von Operngesang und elektronischer Live-Musik.

Heuer wird wieder das historische Spiegelzelt aufgebaut, das war schon Winterfest-Gründer Georg Daxner ein Herzensanliegen. Dort gibt es ab Samstag (2.12.) ein abwechslungsreiches Konzertprogramm und Tanzabende.

Die Schiene CiRCUS ViSiON präsentiert von 7. bis 14. Dezember die österreichische Circusszene: im Volksgarten (OneLiner von Aurelia Eidenberger), im Toihaus (Short Pieces mit Cie Gaïus, Christiane Hapt, Sebastian Berger und Robin Witt sowie In Your Face von Momomento) und in der ARGEkultur (Silk – Woman´s Work von Anna Sandreuter). (Winterfest)

Winterfest von 29. November bis 7. Jänner – www.winterfest.at