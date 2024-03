HINTERGRUND / 15 JAHRE STADTBIBLIOTHEK

01/03/24 Vor fünfzehn Jahren war es endgültig zu eng geworden im Schloss Mirabell. Da übersiedelte die Stadtbibliothek in die Neue Mitte Lehen. Heute Freitag (1.3.) geht eine neue Film-Plattform online.

Bibliothek – das ist heutzutage deutlich mehr als bedrucktes und zu Büchern gebundenes Papier. Papier. „Das Spannungsfeld zwischen dem digitalen, überall verfügbaren Angebot auf der einen Seite und der Bibliothek als physischem Treffpunkt, als Ort der Bildung, des Lernens und der kreativen Anregung auf der anderen Seite wird auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen“, erklärt Helmut Windinger, Leiter der Stadtbibliothek. „Beides wollen wir weiterentwickeln und ausbauen. Leseförderung wird dabei eine Kernkompetenz unserer Arbeit bleiben.“

Im März 2009, also gerade damals, als man an den neuen Standort übersiedelte, hatte die Stadtbibliothek Salzburg als erste öffentliche Bibliothek in Österreich ein digitales Medienangebot. Damit konnten und können eBooks und eAudios bequem rund um die Uhr von zu Hause genutzt werden. 2014 folgte der PressReader mit einem Angebot von 7.000 Zeitungen und Zeitschriften aus hundert Ländern und in sechzig Sprachen in der Panoramabar.

2019 wurde er ausgeweitet, seither kann man dieses Zeitungsangebot auch mobil oder von zu Hause aus nutzen. Erst heuer wurde der PressReader um The New York Times (internationale Ausgabe) und The Economist (EU-Ausgabe) erweitert. Auch das digitale Lexikon von Brockhaus kann man online abfragen.

Eine besondere Online-Verlockung ab heute Freitag (1.3.) ist der kostenlose Zugang zur Filmstreaming-Plattform filmfriend. Derzeit sind mehr als 2.000 Filme und 120 Serien verfügbar. Die neue Plattform ermöglicht einen unbeschränkten und werbefreien Online-Zugang zu Filmen – einzige Voraussetzung ist ein Bibliotheksausweis. Jeden Monat werden rund dreißig neue Filme und Serien hinzukommen. Die Altersfreigabe für Kinder wird bei der Anmeldung automatisch geprüft, sonst werden keinerlei personenbezogene Daten erhoben.

Die Filme können auf TV-Geräten komfortabel mit einer App für Android TV, Fire TV und Apple TV oder via ChromeCast gestreamt werden. Alternativ ist die Nutzung auf PC/Mac, Tablet oder Smartphone über den Internetbrowser möglich. Auch eine App für Apple iOS- und Android-Mobilgeräte steht zur Verfügung, sie ermöglicht Downloads und eine Offline-Nutzung unterwegs.

In der Corona-Zeit wurde zum frühestmöglichen Zeitpunkt Click & Collect angeboten. „Damals haben viele auch das Streamen von Filmen für sich entdeckt. Deshalb ist jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt in das Streaming – wobei die Stadtbibliothek natürlich weiterhin ein äußerst attraktives Angebot an Filmen auf DVDs bereithält“, so Helmut Windinger in einem Pressegespräch am Donnerstag (29.2.).

„Helmut Windinger und sein hervorragendes Team haben es geschafft, das Angebot enorm auszubauen und damit neue Zielgruppen anzusprechen“, lobt der für Kultur, Bildung und Wissen zuständige Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger. „Die StadtbBibliothek hat sich zu einem wichtigen Treffpunkt in Lehen entwickelt und den Stadtteil entscheidend aufgewertet.“

In den letzten fünfzehn Jahren fanden über viertausend Veranstaltungen mit 110.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. „Mit dem Umzug der Stadtbibliothek nach Lehen war die Erwartungshaltung verbunden, sie zu einem Ort der Kultur und der lebendigen Wissensvermittlung weiterzuentwickeln.

Dieser Brückenschlag ist hervorragend gelungen“, so Dagmar Aigner, Vorständin der Magistratsabteilung Kultur, Bildung, Wissen und Sport. „Das Team der Stadtbibliothek ist mit seinen Angeboten an den Entwicklungen und Interessen der Zeit ,dran´, greift sie auf und integriert sie in den laufenden Betrieb als Drehscheibe für Medien aller Art.“

Seit 2022 gibt es die Open Library. Dort kann man aus einem ausgewählten Bestand von 1.500 Medien auch ausgeliehen werden. Es ist die erste Open Library Österreichs in einer öffentlichen Bibliothek, die auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet ist. Auch die Rückgabe von Büchern und Medien außerhalb der Öffnungszeiten ist dort möglich. 2020 hat man einen neuen Bücherbuss, „Mobi-Book“ mit dem Kennzeichen S-Buch 1, in betrieb genommen und eine zusätzlichen Bücherbus-Haltestelle in Nonntal eingeführt.

188.000 Medien verzeichnet der Katalog der Stadtbibliothek insgesamt, darunter 24.960 Kinder- und Jugendbücher, 27.202 Bücher aus dem Bereich Belletristik und 54.974 Sachbücher. Wer Zeitungen doch lieber in Papierform in Händen hält, kann aus 115 Abos wählen. Große Posten sind die 26.000 eBooks, 15.414 Filme auf DVD, 13.654 Hörbucher und Hörspiele sowie 12.469 Musikmedien. Musikfreunde finden nicht nur CDs, sondern auch 4.846 Noten. Es gibt zudem 1.383 Spiele. (InfoZ / dpk-krie)

Die Anmeldung zur neuen Film-Plattform erfolgt online mit Ausweisnummer und Passwort über die Homepage der Stadtbibliothek buch.stadt-salzburg.at oder direkt unter salzburg.filmfriend.at