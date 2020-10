Der oberste Bildungsnahversorger

f Share Tweet IM PORTRÄT / GÜNTER KOTRBA 16/10/20 36 Jahre lang war Günter Kotrba für die Salzburger Volkshochschule tätig, seit 2002 als alleinverantwortlichen Direktor der gesamten Salzburger Volkshochschule. Die Übersiedlung ins Stadtwerke-Hochhaus war nur eine der Unternehmungen, die er verantwortete. Nun geht Günter Kotrba in den Ruhestand. „Sie hinterlassen ein hervorragend bestelltes Feld und haben die Volkshochschule erfolgreich zur größten Fortbildungseinrichtung Salzburgs ausgebaut. Dieses Haus ist der wichtigste Bildungsnahversorger in der Mozartstadt – und das ist zum Großteil Ihr Verdienst“, so Bürgermeister Harald Preuner. Er verlieh dem verdienten Erwachsenenbildner heute Freitag (16.10.) das Stadtsiegel in Silber. Günter Kotrba wurde am 11. Juli 1957 in Salzburg geboren und studierte in seiner Heimatstadt Jus. Zunächst arbeitete er als Sachbearbeiter für den gehobenen Finanzdienst am Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern in Salzburg, danach war er Schulungsreferent am Wirtschaftsförderungsinstitut der Kammer der gewerblichen Wirtschaft. 1985 wurde er stellvertretender Direktor der Salzburger Volkshochschule. 1989 wurde er Direktor an der Volkshochschule Salzburg, vorerst mit hauptsächlicher Verantwortung für die Volkshochschulen im Land Salzburg. Ab 2002 war er dann Chef über alle Volkshochschul-Stellen im Bundesland. Wir wollen „mehr denn je „Bildungs-Nahversorger sein“, betonte Günter Kotrba, als die Volkshochschule aus dem gründerzeitliche Haus in der Faberstraße auszog und nach Lehen übersiedelte. Ihm war die „exzellente Standortqualität“ wichtig – immerhin ist Lehen der bevölkerungsreichste Stadtteil Salzburgs. Vier der neun Geschoße im ehemaligen Stadtwerke-Hochhaus belegt die Volkshochschule. Rund tausend Menschen gehen hier im Lauf eines Tages ein und aus. Die Volkshochschule hat rund vierzig hauptberufliche Mitarbeiter, etwa 1.200 Kursleiter sind tätig – in einem „normalen“ Jahr, versteht sich. Die Corona-Reduktionen heuer haben die Einrichtung um rund eine halbe Million Euro an Kursgebühren gebracht. Die Nachfolgerin von Günter Kotrba ist die bisherige pädagogische Leiterin des Hauses, Nicole Slupetzky. Bereits mit 1. Oktober hat sie die Geschäfte von Kotrba übernommen, offiziell tritt sie diese Stelle im Februar 2021 an. (InfoZ)

Bild: Stadt Salzburg/Killer