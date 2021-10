Schäferin und Gesellschaft

IM PORTRÄT / LEONHARD PILL 21/10/21 Das Jahresstipendium Film geht an Leonhard Pill. Der 34-jährige Deutsche setzte sich mit seinem Dokumentarfilm Critical Mass unter insgesamt 16 Einreichungen durch. Das Stipendium ist mit 10.000 Euro dotiert. In Critical Mass gehe es um Selbstständigkeit und Eigenverantwortung am Beispiel der zwanzigjährigen Schäferin Valeria, die sich „für eine Herde Schafe und die soziale Isolation entschieden" habe. So begründet die Jury begründete ihre Entscheidung: „Das Projekt umfasst den Blick auf eine Geschwisterbeziehung, innerhalb der gegensätzliche Lebensentwürfe zwischen Stadt und Land, das Wagnis einer Neuorientierung, patriarchale Rollenbilder, Fragen von Be- und Entschleunigung, Masse und Selbständigkeit untersucht werden. Zugleich wird das eigene Tun mitverhandelt, nämlich das Dokumentieren dieser geschwisterlichen Beziehung und das Befragen der eigenen Biografie." Die Jury, bestehend aus Claudia Lehmann, Magdalena Miedl und Johannes Gierlinger, sieht in Leonard Pills Projekt wichtige gesellschaftliche Fragen gestellt. Leonhard Pill, geboren 1987 in München, lebt und arbeitet als Filmemacher und Soundkünstler in Wien und Salzburg. Zusammen mit der Death Metal Band Over Your Threshold veröffentlichte er ein Album, das 2012 auf Metal Blade Records international erschien. Nach einem Psychologie--Studium wurden erste filmische Arbeiten bei Great Lake Shorts, dem Österreichischen Kulturforum in Belgrad oder auf dem Crossing Europe Filmfestival gezeigt. In seinen Arbeiten setzt er sich mit Sprachen auseinander, untersucht Familien und Landschaften. Derzeit bereitet er einen neuen Film vor. Weiters beschäftigt der Künstler sich mit der Transformation von Licht zu Klang. (LK) Bild: Marlene Fröhlich / luxundlumen.com