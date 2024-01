Komponistin im 21. Jahrhundert

IM PORTRÄT / CAROLIN ANNA PICHLER 11/01/24 Seit 1. Jänner ist Carolin Anna Pichler als Hauskomponistin des Salzburger Landestheaters tätig. Die diplomierte Komponistin wird die musikalische Leitung von Schauspiel und Musical übernehmen. Sie ist damit für die Produktion und Komposition eigener Werke am Landestheater zuständig sowie für die musikalische Gestaltung neuer Produktionen. „Als lebendiges Haus, an dem nachdrücklich neue Produktionen entstehen sollen, erschuf das Salzburger Landestheater in der Spielzeit 2021/2022 mit der Position der Hauskomponistin eine Stelle, die es an den meisten deutschsprachigen Theatern nicht gibt", erinnert Intendant Carl Philip von Maldghem. Die Stelle wurde erstmals mit Katrin Schweiger besetzt, die unter anderem die Musik zum Musical Das fliegende Klassenzimmer und die Schauspielmusik zur Produktion Die unendliche Geschichte geschaffen hat. Das fliegende Klassenzimmer wurde mit dem Deutschen Musicaltheaterpreis für das beste Jugendensemble ausgezeichnet. Ihre nächste Premiere im Landestheater ist das Musical Der Lauf des Lebens am 3. Februar. Katrin Schweiger habe sich entschieden, in Zukunft freiberuflich zu arbeiten, meldet das Landestheater heute Donnerstag (11.1.). Nachfolgerin Carolin Anna Pichler schloss 2023 das Diplomstudium „Tonsatz und Komposition" an der Gustav Mahler Privatuniversität ab. „Sie komponiert, arrangiert und textet für Instrumentalmusik, Musiktheater und Medienmusik/Film. Von Klassik bis Jazz und Pop setzte sie sich bereits mit diversen Genres auseinander und schuf zeitgenössische Instrumental- und Vokalwerke für unterschiedliche Besetzungen." Anna Pichler schrieb Auftragskompositionen etwa für die Eröffnung des St. Pauler Kultursommers, die Wörtherseegala 2023 oder das Kindermusical Samiras Abenteuer für die Tourismusregion Katschberg. The Key of Happiness heißt ihr Musical, das 2015 in Spittal an der Drau uraufgeführt und 2017 im Konzerthaus Klagenfurt neuinszeniert wurde. Carolin Anna Pichler ist Master in Fach „Angewandte Kulturwissenschaft". Sie wurde mit dem Caneres Kompositionspreis (3. Platz), dem Amadeus Composition Award (3. Platz) und der Ehrenkunde des Landes Kärnten für den Erfolg im Kompositionsbereich ausgezeichnet. Ihne neue Anstellung zeige, so Pichler in einem Statement, „wie der Beruf einer Komponistin im 21. Jahrhundert aussehen kann". (Landestheater / dpk-klaba) Bild: SLT / Christian Krautzberger

