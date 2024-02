Feuer mit Feuer löschen

IM PORTRÄT / AYMZ 15/02/24 „Die noch junge Reise der Vollzeitkünstler*in Aymz begann als vorsichtiger Neustart weg von überkommener Heteronormativität hin zu einem neuen Selbst", heißt es auf der Website der Künstler*in. AYMZ hat dieser Tage im Rockhouse Salzburg den Heimo-Erbse-Preis entgegen genommen. Von Reinhard Kriechbaum Für Aufbrüche war AYMZ schon gut, bevor sie besagte „alte Hülle" zurückgelassen hat. Um darüber etwas zu erfahren, muss man von der aktuellen auf die alte Website zurückblättern. Die „alte Hülle" heißt eigentlich Amy Wald. 2018 hat sie kurzerhand ihren Job gekündigt und ist mit Gitarre und Mikrofon als Straßenmusikerin nach Deutschland aufgebrochen – „eine Reise, die „ihr Leben und ihre Karriere so viel stärker prägte, als erwartet", wie sie schreibt. Ihre Straßenauftritte habe sie spontan über die sozialen Medien angekündigt und „durfte in jeder Stadt vor einer Traube an Menschen selbstgeschriebene Lieder spielen". Nacht für Nacht durfte sie bei meist fremden, aber unglaublich gastfreundlichen Followern schlafen, wurde bekocht, zum nächsten Bahnhof, Bus oder sogar in die nächste Stadt gefahren. Kein einziges Mal während dieser zweieinhalb Monate fühlte Amy sich nach eigener Aussage alleine oder verloren. Der Musik war sie schon vor diesem Trip als Straßenmusikerin verfallen. „Alles begann mit 16 Jahren während eines selbst organisierten Auslandssemesters in England. Die am Dachboden ihrer Gastfamilie gefundene Kindergitarre wurde prompt neu besaitet und diente zunächst als Freizeitvertreib bald schon als Basis für die ersten eigenen Lieder." Während ihres Maturajahres gründete die Salzburger Künstlerin ihr vorerst als Band angelegtes Projekt Amy Wald. Nach einigen Erfolgen in Österreich eine Tragödie: Gitarrist und Bandleader Martin verunglückte mit dem Motorrad tödlich. Der Schock war der Impuls für den Aufbruch als Straßenmusikerin. Die Jury, die AYMZ für den diesjährigen Heimo-Erbse-Preis kürte, verriet bei dieser Gelegenheit, dass sie die Künstler*in diese Auszeichnung gerne schon für das Vorgängerprojekt Amy Wald verliehen hätte: „Bloß hat es die Künstler*in kurz vor der Jurysitzung versenkt." Da war Amy Wald eben schon auf dem Trip zu AYMZ, und der entwickelte sich – wir zitieren wieder von der Website – „zu einer rasanten Verfolgungsjagd, den aus dem Vorgängerprojekt entstandenen eigenen Ansprüchen hinterher". Er mündete im Herbst 1922 in dem Debütalbum Pyrolyse. „Bedachte kreative Entscheidungen bringen einen im Deutschsprachigen Raum neuartigen musikalischen Stil und inhaltlich einhergehend neu gewonnene Ehrlichkeit in den Texten", beschreibt AYMZ auf der (neuen) Website. Da gab es einen Konzertauftakt beim WDR Rockpalast und eine Releasetour mit zwölf Shows in Deutschland und Österreich. Es folgte Anfang Dezember vorigen Jahres die EP AYMZ. Die Buchstaben stehen für „Extended Play" und bezeichnen eine Musikaufnahme, die länger ist als eine Single, aber weniger Titel enthält als ein Album, also eine kostengünstigere und weniger zeitaufwändigere Art der Musikveröffentlichung. Nun also, als Auftakt einer Tournee, die AYMZ im Februar nach Passau, Augsburg, Karlsruhe, Linz und zurück nach Salzburg führen wird, gab's am Freitag (26.1.) den Heimo-Erbse-Preis. Aus dem Nachlass dieses Komponisten wird jedes Jahr ein privat gestifteter, mit dreitausend Euro dotierter Preis ausgelobt. Er ist gedacht für Musikerinnen und Musiker aus dem Großraum Salzburg. Die Verwendung des Preisgeldes obliegt den Künstlerinnen und Künstlern, soll aber als Beitrag zu einer Produktion (Recording, Video, Promotion) verwendet werden und so der zukünftigen Weiterentwicklung der Projekte dienen. Die Jury, bestehend aus Markus Melms, Christian Salic, Michael „Stootsie" Steinitz, Max Kickinger und Herbert Fraungruber kam bei AYMZ ins Schwärmen. Die Künstler*in „bläst den Staub des Alltags nicht bloß von deiner Seele. Nein, jedes Körnchen wird hier mit dem Flammenwerfer beseitigt", heißt es in der Jurybegründung. aymzoffizial.com; amywald.at Bild: Rockhouse / Floorislava (1); EP Cover Amy Wald (1); Cover Pyrolyse (1); aymzoffizial.com (1)