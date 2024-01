Verdient ums Museum und um die Stiftung

IM PORTRÄT / ERICH MARX 30/01/24 Für seine Verdienste um die Internationale Stiftung Mozarteum wurde Erich Marx, langjähriger Direktor des Salzburg Museums, mit der Ehrenmitgliedschaft der Stiftung ausgezeichnet. Von der Stadt erhielt er kürzlich die Wappenmedaille. Zwanzig Jahre wirkte Marx ehrenamtlich im Kuratorium der Stiftung Mozarteum, davon elf Jahre als Vorsitzender dieses Gremiums. Zahlreiche strategische Projekte fielen in seine Amtszeit, darunter der Neubau des Pausenfoyers inklusive der umfangreichen Sanierung des Großen Saals. Unter seiner Ägide wurde 2018 ein internationaler Architektenwettbewerb für den Neubau ausgeschrieben, die Projektleitung mit Baubeginn 2020 lag danach ebenfalls in seinen Händen. Das neue Foyergebäude wurde 2022 fertiggestellt und 2023 mit dem Staatspreis Architektur ausgezeichnet. Im November des Vorjahres ist Erich Marx als Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Mozarteum zurückgetreten. Als Nachfolger wurde Präsidiumsmitglied Thomas Bodmer gewählt. Ebenfalls für seine Verdienste um die Stiftung Mozarteum hat Erich Marx kürzlich auch die Wappenmedaille in Gold der Stadt Salzburg erhalten. Der Geehrte wurde am 21. Februar 1947 in Graz geboren. Nach der Matura studierte er Geschichte, Alte Geschichte, Geographie und Kunstgeschichte in Graz und Salzburg. Zunächst arbeitete er als Vertragslehrer am Bundesrealgymnasium und an der Höheren technischen Bundeslehranstalt in Wels, 1973 promovierte er zum Doktor der Philosophie an der Universität Salzburg. 1974 trat er den Dienst in der Magistratsdirektion der Stadt Salzburg an, im selben Jahr erhielt er den Wissenschaftlichen Förderungspreis des Landes Salzburg. Von 1988 bis 2001 leitete Marx das neu gegründete Stadtarchiv Salzburg – später: Haus der Stadtgeschichte – und von 2000 bis 2001 das Amt für Statistik. 2000 erfolgte die Bestellung zum Direktor des Salzburger Museums Carolino Augusteum, das ab 2007 Salzburg Museum hieß. In seine Leitungs-Zeit fiel die Übersiedlung des Museums in die Neue Residenz. Marx' Museumsarbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, zweimal mit dem Österreichischen Museumspreis (2001 für das neu gestaltete Festungsmuseum und 2007 für das Salzburg Museum). 2009 erhielt er den Europäischen Museumspreis für die Neue Residenz. Die Funktion des Direktors des Salzburg Museums übte er bis zu seiner Pensionierung im Dezember 2012 aus. 2015 verlieh ihm der Bundespräsident den Berufstitel „Professor".

Für seine Arbeit wurde Erich Marx unter anderem 2012 mit dem Ring der Stadt Salzburg und im selben Jahr mit dem Großen Verdienstzeichen des Landes Salzburg geehrt. 2015 wurde ihm der Berufstitel „Professor" verliehen. (ISM/InfoZ/dpk-krie) Bild: ISM / Wolfgang Lienbacher