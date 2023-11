Nicht nur für „Extremisten“

BERGFILMFESTIVAL 06/11/23 „Im Filmprogramm des Bergfilmfestivals – heuer von 9. bis 19. November – sind nicht nur Extremkletterer zu sehen. Auch ganz normale Menschen erzählen von ihren Abenteuern, von einer Skidurchquerung des größten Gletschers Europas oder der Suche nach wild lebenden Luchsen in den Schweizer Bergen", sagt Martin Hasenöhrl, der Leiter des Festivals. „Der Linzer Pädagoge Christian Korherr und sein Münchner Kumpel Markus Henssler wollen den Vatnajökull überqueren. Zu Fuß, mit Tourenschi und einem Zugschlitten für die Verpflegung. Die zwei Großstädter sind zwar leidenschaftliche Outdoor-Freaks, aber keine Profis im ewigen Eis. Also zeigen sie im Film Buddies on Ice ihre Fehler, ihre Unzulänglichkeiten und ihre große Gaudi", schildert Martin Hasenöhrl, der Leiter des Festivals, den Beitrag zweier „Nicht-Extremer". Am 10. November um 18 Uhr sind Christian Korherr und Markus Henssler bei der Premiere im Das Kino zu Gast. „ Ein echter Abenteurer ist der Naturfilmer Laurent Geslin", erzählt Hasenöhrl. „Für seinen Film Lynx hat er die Luchse seiner Heimat neun Jahre lang beobachtet – und wie ihm das gelungen ist!" Entstanden sei ein „einzigartiger Film über eine Luchsfamilie im Schweizer Jura, ein spannender Naturfilm für die ganze Familie, ohne Zeitlupen, ohne dressierte Tiere, die über Kameras springen oder an Hosenbeinen schnüffeln, einfach authentische Bilder aus der freien Wildbahn". Das Verhältnis von Mensch und Natur beschäftigt auch die Mönche im Film Zen For Nothing: „In einem abgeschiedenen Kloster in den japanischen Bergen leben die Zen-Schüler als Selbstversorger. Sie meditieren, pflanzen Reis, bestellen die Felder." Die französische Studentin Marine Barnérias landet dagegen in den Weiten der Monoglei: „In ihrem Film Rosy – Aufgeben gilt nicht findet sie einen Weg, mit einer schweren Erkrankung zu leben." Das 29. Bergfilmfestival findet von 9. bis 19. November statt. An diesen elf Tagen gibt es 91 Veranstaltungen an sechs Spielstätten, 24 Filme in zwölf Programmen, 41 geladene Gäste und sieben Vorträge. Die Locations sind neben dem Salzburger Filmkulturzentrum Das Kino, Stadtkino Hallein, OVAL im Europark, Zentrum Radstadt, Kulturverein Binoggl Lofer und, ganz neu, die Rotunde in der Salzburg AG: Hier ist das erste Salzburger Indoor-Fahrradkin. „Kein Autokino für Fahrräder", betont Programmchef Hasenöhrl, „man muss in die Pedale treten um den Film zu sehen!" (MH Bergfilmfestival / dpk-klaba) 29. Bergfilmfestival von 9. bis 19. November – www.daskino.at Bilder: Laurent Geslin; Markus Henssler; Zorromedien