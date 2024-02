Aus dem Schneeball wurde eine Lawine

f Share Tweet DAS KINO / PERSONA NON GRATA 02/02/24 Andrea Weingartner heißt sie im Film, Nicola Werdenigg im realen Leben. Als Nicola Spieß hat sie Skirennen gewonnen und Machtmissbrauch erlebt. Persona Non Grata hat am kommenden Dienstag (6.2.) im Filmkulturzentrum Das Kino Salzburg-Premiere. Andrea war eine erfolgreiche Profiskifahrerin. Doch dann kam das abrupte Ende. Die Gründe blieben unklar, die Sportwelt war verwirrt. Ein halbes Leben später spülen der Tod ihres Mannes und ein Vorfall am Rande der Trauerfeier die Dämonen ihrer Vergangenheit wieder an die Oberfläche. Endlich will sie die tatsächlichen Gründe ihres frühen Ausscheidens aus dem so geliebten Rennsport benennen, selbst wenn das System sie dafür ächtet. Der Spielfilm Persona Non Grata basiert auf der wahren Geschichte von Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg, die 2017 erstmals schwere Missstände während ihrer aktiven Karriere öffentlich machte. Mit ihrem Bericht über sexualisierte Gewalt und systematischem Machtmissbrauch löste sie eine MeToo-Welle im österreichischen Skisport aus. Gerti Drassl spielt die Ex-Skirennläuferin Andrea Weingartner. Antonin Svobodas Regieentscheidung, Gerti Drassl im Tiroler Dialekt sprechen zu lassen (die Schauspielerin stammt aus Südtirol), war eine gute Wahl. Sie verleiht der Figur Authentizität und Tiefe. Gedreht wurde auch in Südtirol aufgrund der besseren Filmfördermöglichkeiten. Persona Non Grata ist kein Tatsachenbericht oder Aufdeckerkrimi, sondern ein psychologisches Drama, das sich ganz auf die Hauptfigur konzentriert. Die Themen, die hinter den Schlagzeilen liegen, arbeitet Svoboda mit viel Feingefühl heraus: Das jahrzehntelange Schweigen zu den Missbrauchsfällen, generationen-übergreifende Traumata und Machtmissbrauch. „Gerti Drassl findet einen starken körperlichen Ausdruck für das Trauma“, hieß es in der Standard-Besprechung. Nicola Werdenigg selbst hätte nie gedacht, dass ihr Gang an die Öffentlichkeit 2017 mit ihrem Interview in der Tageszeitung der Standard solche Wellen schlagen würde: „Die Folgen war nicht abzusehen“, erinnert sie sich. „Die Anfeindungen haben das Ganze erst ins Rollen gebracht. Das war nicht mehr in unserer Hand. Aus dem Schneeball wurde eine Lawine. Ich habe auf der einen Seite viel Zuspruch bekommen, auf der anderen Seite haben viele komplett abgeblockt. Aber nein, bereut hab ich es nie.“ Die jetzt 65jährige Nicola Werdenigg startete von 1973 bis 1979 im Skiweltcup und wurde Vierte bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck. 2019 erhielt sie den Ute-Bock-Preis für Zivilcourage. Zur Salzburg-Premiere kommt sie selbst. Nicola Werdenigg wird den Film am Dienstag 6. Februar um 19 Uhr persönlich bei der Premiere im Filmkulturzentrum Das Kino präsentieren – www.daskino.at – zum Trailer Bilder: Das Kino / Christoph Glanz (1); Filmladen (1) Weiter >