Auftakt mit himmlischem Geläute

RADSTADT / HOFHAIMER TAGE 31/05/21 Mit Radstadt wird das Minetti Quartett künftig besonders positive Gefühle verbinden: Das Konzert bei den bevorstehenden Paul Hofhaimer Tagen (3. bis 6. Juni) ist für dieses Ensemble nämlich der erste Live-Auftritt „nach Corona". Mit viel Optimismus hat sich Elisabeth Schneider daran gemacht, ein kleines, feines kammermusikalisches Festival auf die Beine zu stellen. „Auch wenn die Einschränkungen und Auflagen groß sind, die Sehnsucht, Musik wieder live zu hören, ist riesig", sagt sie. Und auf langjährige Künstler-Gäste – dazu rechnet das Minetti Quartett – ist natürlich Verlass. Nach dem Supergau-Festival sind die Hofhaimer Tage das erste Land-Kulturfestival seit Ende des Lockdowns. Der Organist und Preisträger des Hofhaimer-Orgel-Wettbewerbes Martin Riccabona ist heuer Artist in residence. Er eröffnet die Hofhaimer Tage mit „Himmlischem Geläute", mit Orgelmusik von Mendelssohn-Bartholdy bis Bossi. Riccabona wird nicht nur an der Orgel der Stadtpfarrkirche sitzen, sondern in einem weiteren Konzert im Zeughaus am Cembalo: Da lässt er in einer Matinee Bachs Goldberg-Variationen hören. Zwei Mal lädt man zur Vormittagsstunde zu Terrassenkonzerten auf den Stadtplatz, mit Bläserensembles der Philharmonie Salzburg. Der Cellist Leonhard Roczek und Christoph Declara am Klavier spielen unter anderem Arvo Pärts Spiegel im Spiegel. Brita Steinwendtner ist zu einer Lesung aus ihrem Buch „Gesicht im blinden Spiegel" eingeladen, für die Musik dazu sorgt der Trompeter Reinhard Scheibner. Elisabeth Schneider offeriert im Zeughaus am Turm ja auch ein ambitioniertes Filmprogramm. Auf dieser Schiene hat Das Zentrum ja gleich am 19. Mai den Betrieb aufgenommen. „Der Kultur-Kalender füllt sich, das beliebte Sommer-Open-Air Kino wird geplant", sagt Elisabeth Schneider. „Es macht Spaß Filme aus der Warteschleife aufzurollen, neue Filme zu sichten. Ich bin überzeugt, dass sich mit guten Präventionskonzepten, die wir ja alle haben, das kulturelle Leben wieder fröhlich, neugierig und engagiert starten lässt." 35. Paul Hofhaimer Tage, von 3. bis 6. Juni in Radstadt – Das Programm – www.daszentrum.at Bilder: Das Zentrum Weiter >