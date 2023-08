HINTERGRUND / BOSNA QUILT

31/08/23 Mit kleinen Stoff-Fleckerln werden kunstvolle „Gemälde“ genäht. Die Engländerinnen lieben das. Aber nicht nur sie. Es war im Jahre 1993, als im Flüchtlingsheim Galina in Vorarlberg die ersten Bosna Quilts genäht wurden... Der 33. Kunsthandwerksmarkt Radstadt zeigt die Ausstellung BOSNA QUILT WERKSTATT der Vorarlberger Textilkünstlerin und Malerin Lucia Linhard-Giesinger.

„Bosnien war im Krieg, und viele Flüchtlinge fanden Schutz in Österreich. In der Nähe von Feldkirch wurde eine ehemalige Kaserne zum Flüchtlingsheim.

Auf Initiative einer Psychologin wollte eine Gruppe von Vorarlberger Künstlerinnen etwas tun gegen die Hoffnungslosigkeit der Flüchtlingsfrauen im Heim.

Sie bot den Frauen an, mit ihnen handwerklich und künstlerisch zu arbeiten. Lucia Lienhard-Giesinger war eine dieser Künstlerinnen. Eigentlich war sie Malerin, aber mit den bosnischen Frauen wollte sie etwas machen, das für alle neu war. So entwarf sie ihre ersten Quilts. In einer leer stehenden Garage traf man sich. Man verständigte sich mit Händen und Füßen. Die Frauen mochten die neue Arbeit.

Auch deshalb, weil sie sie in ihren engen Schlafräumen mit den Etagenbetten weiterführen konnten. Aber gleichzeitig auch, weil sie es ihnen ermöglichte, der Enge ihres Zimmers und der Eintönigkeit des Heimalltags zu entfliehen. Zwischen 20 und 30 Frauen nähten in wechselnder Zusammensetzung mit. „Was eigentlich als zeitlich begrenztes Projekt gedacht war, wurde zur Bosna Quilt Werkstatt, in der kontinuierlich gearbeitet wurde. Es gab erste Ausstellungen.“ So der Bericht der Bosna Quilt Werkstatt. „Ende 1995 wurde in Bosnien ein labiler Friede vereinbart. Ab 1996 kehrten die Flüchtlinge nach Bosnien zurück. Safira Hošo und Vesna Malokas waren zwei Rückkehrerinnen, die sich in ihrer zerstörten Heimat wieder zurechtfinden mussten.

Für Safira war es unvorstellbar, dass es nun mit dem Quiltnähen zu Ende sei. Und obwohl anfangs niemand daran glaubte, wurde die bosnische Quilt-Werkstatt Wirklichkeit. Safira Hošo fand zehn Frauen, die den Krieg zuhause überlebt hatten, und leitete sie im Nähen an. Seit September 1998 ist sie die Leiterin der Bosna Quilt Werkstatt in Goražde, zwei Autostunden südöstlich von Sarajevo.“

Seither werden Bosna Quilts am Bodensee entworfen und an der Drina in Bosnien genäht: „Die Frauen arbeiten zuhause, am Küchentisch oder im Garten. Unmittelbar nachdem die Frauen ihren Quilt fertiggestellt haben, werden sie für ihre Arbeit bezahlt, unabhängig davon, ob er verkauft werden kann oder nicht. So können sie auf ein regelmäßiges Einkommen zählen, das ihren Familien eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit gibt.“

In Bregenz bestimmt Lucia Lienhard-Giesinger Farben und Formen. Sie tut dies direkt mit den Stoffen, die sie am Boden auslegt und so lange verschiebt und variiert, bis die Gestaltung stimmt. Dann fixiert sie die Stoffe mit Stecknadeln. In Goražde werden zuerst die Farbflächen mit der Maschine vernäht: „Welche Linien und Muster die Frauen quilten, darin sind sie frei. Sie 'beschreiben' die Farbflächen in ihrer ganz persönlichen Handschrift. So ist jeder Bosna Quilt ein Unikat, ein Gemeinschaftswerk zweier Frauen.“

In Vorarlberg seien die Bosna Quilts Kinder des Kriegs gewesen. Heute, ohne ihre Wurzeln zu verschweigen, erzählten sie mehr „vom Überschreiten von Grenzen, von einer außerordentlichen Zusammenarbeit“. Ausstellungen und Präsentationen waren lange die einzige Möglichkeit, Bosna Quilts einem größeren Publikum zu zeigen. In 26 Jahren haben rund 250 Ausstellungen stattgefunden, manchmal deren zwölf pro Jahr.

Seit 2012 hat die Bosna Quilt Werkstatt in Bregenz eigene Räume für eine permanente Ausstellung, wo man Bosna Quilts betrachten und kaufen kann.“ Elisabeth Schneider vom Kulturforum das Zentrum in Radstadt: „Wir präsentierten die BOSNA QUILT WERKSTATT bereits 2013 im Rahmen des Kunsthandwerksmarktes. 2020 war wieder eine Ausstellung geplant, die Coronabedingt abgesagt werden musste. Daher freuen wir uns sehr, dass es dieses Jahr möglich ist diese wunderbaren Arbeiten wieder vorstellen zu können.“ (Bosna Qulit Werkstatt / dpk-klaba)

Der – www.bosnaquilt.at – alles über die Geschischte der Bosna Quilt Werkstatt, das Nähen und die Näherinnen