Das erste prominente Corona-Kulturopfer

RAURISER LITERATURTAGE 10/03/20 Die 50. Rauriser Literaturtage werden nicht stattfinden. Jedenfalls nicht heuer. „Aufgrund der geltenden Regelungen für Veranstaltungen müssen wir die Rauriser Literaturtage, die von 25. bis 29. März 2020 hätten stattfinden sollen, leider absagen", heißt es in einer Pressemeldung, die uns unmittelbar vor Redaktionsschluss erreicht. Heute Dienstag (10.3.) hat die Bundesregierung ja kundgetan, dass zumindest bis Anfang April Outdoor-Veranstaltungen mit 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Indoor-Veranstaltungen aber schon mit 100 Teilnehmern ausgesetzt werden. Da wird natürlich weit reichende Folgen in der Kulturszene, für Theater- und Konzertveranstalter, aber auch für Kinobetreiber haben. Die Rauriser Literaturtage sind das erste prominente „Opfer". „Die 50. Saison der Literaturtage, die eigentlich eine Jubiläumssaison gewesen wäre, wird mit einem Jahr Verspätung, von 7. bis 11. April 2021, nachgeholt werden", heißt es in der Presseaussendung. Sie ist unterschrieben von den Literaturtage-Leitern Ines Schütz und Manfred Mittermayer, dem Bürgermeister Peter Loitfellner und von Herbert Mayer vom Kulturverein Forum Rauris. (dpk)