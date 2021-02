Zum 90. Geburtstag

f Share Tweet HINTERGRUND / THOMAS BERNHARD 09/02/21 Heute Dienstag (9.2.) wäre Thomas Bernhard (1931-1989) 90 Jahre alt geworden. Das Literaturarchiv Salzburg hat vor allem in den ersten Jahren seines Bestehens einen intensiven Forschungsschwerpunkt zu diesem Autor betrieben. Dessen Leiter Manfred Mittermayer, ist ja ein ausgewiesener und oft nachgefragter Berhard-Experte. In dem zum Bestand des Literaturarchivs Salzburg gehörigen Archiv des Residenz Verlags befinden sich zahlreiche für die Erforschung der Lebens- und Werkgeschichte des Autors bedeutende Dokumente (v.a. Korrespondenzen, aber auch einzelne Werktyposkripte in Kopie). Zu den wichtigsten Publikationen der Bernhard-Forschung am Literaturarchiv Salzburg zählt neben den von Manfred Mittermayer verfassten Bänden Thomas Bernhard. Eine Biografie(Residenz 2015)und Das Salzburg des Thomas Bernhard (Edition A.B. Fischer 2017) das von Martin Huber und Manfred Mittermayer unter Mitarbeit von Bernhard Judex herausgegebene Bernhard-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung (Metzler 2018). Es umfasst 93 Einzelbeiträge von insgesamt 67 Forscherinnen und Forschern zu allen Werken des Autors, zu lebens-, zeit- und werkgeschichtlich relevanten Aspekten sowie zur weit über den deutschen Sprachraum hinausgehenden internationalen Wirkung und Rezeption Bernhards. Ergänzt wird das Handbuch u.a. durch eine umfangreiche Bibliografie. 2015 erschien außerdem der 22. und letzte Band der Thomas Bernhard Werkausgabe im Suhrkamp Verlag (Berlin). Er ist den journalistischen Arbeiten sowie den Reden und Interviews des Autors gewidmet und wurde von Wolfram Bayer, Martin Huber und Manfred Mittermayer herausgegeben. Edition und Kommentar der im Rahmen von Bernhards Tätigkeit als Journalist beim Salzburger Demokratischen Volksblatt und anderen Zeitungen publizierten Texte wurden im Literaturarchiv erstellt. Nun, zum 90. Geburtstag, ist unter anderem in Frankreich ein von Dieter Hornig und Ute Weinmann herausgegebener Porträtband erschienen, unter Mitwirkung von Literaturwissenschaftern auch aus Salzburg. Das Literaturarchiv Salzburg hat auch zu mehreren Online-Produktionen beigetragen. So ist beispielsweise seit einigen Tagen bei Deutschlandfunk Kultur ein Feature von Sabine Fringes über Thomas Bernhard und die Musik nachzuhören: Alte Meister. Auch die neueste Folge des Literaturpodcasts „Auf Buchfühlung“ ist aus Anlaß des 90. Geburtstag diesem Autor gewidmet: REVISITING Thomas Bernhard. Am heutigen Abend streamt das Landestheater Linz um 20 Uhr – als Einleitung zu einer Lesung aus dem Briefwechsel zwischen Bernhard und Siegfried Unseld – einen Online-Vortrag von Manfred Mittermayer, der auch bei den zuvor genannten Produktionen mitwirkt: Zugänge zu Thomas Bernhard. Auch dieser Vortrag bleibt im Internet zugänglich.

Im Seelackenmuseum St. Veit im Pongau finden seit einem Vierteljahrhundert alljährlich Bernhard-Tage statt, mittlerweile in Kooperation mit dem Literaturarchiv Salzburg und dem Fachbereich Germanistik der Universität Salzburg. Dort wird gerade eine Neugestaltung der Thomas-Bernhard-Räume vorbereitet. Kuratoren sind Bernhard Judex und Harald Gschwandtner, die künstlerische Gestaltung werden Gerold Tagwerker und Gerhard Spring übernehmen.