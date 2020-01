MUSIKUM / JAHRESBILANZ

16/01/20 Aus der Jahresbilanz des Musikum Salzburg: Mehr als 11.500 Kinder und Jugendliche werden derzeit in allen 119 Salzburger Gemeinden von insgesamt 399 Lehrenden musikpädagogisch angeleitet. 1.407 Musikveranstaltungen weist die Jahresbilanz auf.

Eine noch junge Initiative des Musikum ist das Klingende Klassenzimmer, ein Angebot für Volksschulen. Es geht um die Befähigung, in der Schule Elementares Musizieren anzubieten. In Form einer zweijährigen modulartigen Weiterbildung coachen sich Lehrerinnen und Lehrer des Musikum und Lehrkräfte an der Volksschule gegenseitig. Das Zauberwort heißt Team Teaching, also Unterricht durch ein Lehrerteam. Gemeinsam bieten Musik- und Volksschullehrer den Kindern einen abwechslungsreichen Musikunterricht, der auch auf soziales Lernen hinzielt. Nach zwei Jahren sind die Lehrkräfte an den teilnehmenden Volksschulen in der Lage, das Musizieren selbständig durchzuführen.

„Es freut mich sehr, dass das neue Projekt Klingendes Klassenzimmer so viel Interesse unter den Schulen hervorgerufen hat und somit der Schulversuch ‚Musikvolksschule‘ in Salzburg eine gute Fortsetzung findet“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer. „Die Freude an ganzheitlicher musikalischer Bestätigung werde aktiv ausgelebt, was für die Klassen- und Schulgemeinschaft zusätzliche positive Effekte bringe und zur Persönlichkeitsbildung beitrage.

Nicht nur Musikschülerinnen und Musikschüler sind also Zielgruppe fürs Musikum. Es geht auch darum, „musikferne“ Kindern zu erreichen, etwa durch Kooperationen mit lokalen und regionalen Partnern sowie mit Kindergärten und Volksschulen. Mit Bläser-, Streicherklassen und weiteren Projekten zum ganzheitlichen Musizieren werden vor allem in Ganztagsbetreuungsstätten völlig neue Möglichkeiten geschaffen. „So ist es etwa im vergangenen Jahr gelungen mehr als 2.000 Kindern und Jugendlichen, die sonst keinen Unterricht an einer Musikschule besuchen, einen Zugang zum Musizieren zu ermöglichen“, hebt Haslauer hervor.

Im vergangenen Schuljahr feierte das Musikum sein 70-Jahre-Jubiläum mit vielen Veranstaltungen. In Altenmarkt wurde im Juni gar ein Weltrekord aufgestellt: 317 Volksmusikantinnen und -musikanten spielten gleichzeitig die „Ennstaler Polka“ auf der Diatonischen Harmonika. Und dort wurde auch „Aufgezithert“ – fünfzig zitherbegeisterte Schülerinnen und Schüler kamen zusammen. Ein weiteres Highlight war der Pinzgauer Saitenmusiktag, der zum dritten Mal stattgefunden hat.

Ein Chor des Musikum, die Salzburger Chorknaben und Chormädchen, haben im Sommer beim Athen-Festival gastiert. Im Odeion des Herodes Atticus am Fuße der Akropolis sangen sie Strauß-Polkas, Salzburger Volkslieder, aber auch Ausschnitte aus The Sound of Music.

Das Musikum wurde im Schuljahr 2018/19 vom Land Salzburg mit knapp 9,8 Millionen Euro, von der Stadt Salzburg mit rund 2,1 Millionen Euro und den Salzburger Gemeinden mit mehr als 4,5 Millionen unterstützt. Künftig wird es zudem jährlich 500.000 Euro zur Erfüllung seiner Aufgaben aus dem Gemeindeausgleichsfonds erhalten. (Landeskorrespondenz/dpk)

Bild: Landesmedienzentrum / www.neumayr.cc