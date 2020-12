Raus aus der Schule, rein in den Jazzclub

f Share Tweet JAZZIT JUGEND / ALL ABOUT THAT JAZZ 02/12/20 „Wir haben die Zeiten des Lockdowns genutzt und eine neue Musikvermittlungs-Reihe entwickelt“, erzählt JazzIt-Leiter Andreas Neumayer. All about that Jazz heißt es künftig für Kinder und Jugendliche ab Zwölf. Drummer in der Live-Band ist übrigens der Schlagzeuger und Percussionist Robert Kainar, der gestern Dienstag (1.12.) den Großen Kunstpreis des Landes Salzburger bekommen hat. Von Heidemarie Klabacher Raus aus der Schule, rein in den Jazzclub! All about that Jazz heißt die Nachfolgereihe des schon bisher erfolgreichen Vermittlungsprojektes Jazz’s cool. Neues Konzept. Teils neue Besetzung. Gleiche Grundidee: „Den Facettenreichtum des Jazz und seine Wirkung auf die die moderne Musik aufzeigen“, fasst Andreas Neumayer das Anliegen zusammen. Die meisten Kinder und Jugendlichen hätten „wenig Bezug zur Entstehung von dem, was sie im Radio oder auf ihren Musikkanälen hören und sehen“. Sie nähmen „Musik als etwas Selbstverständliches und allzeit Verfügbares wahr und konsumieren diese über Videoclips eher optisch als akustisch“. Dass „reale Mensch hinter einer Musikproduktion“ stünden, sei vielen jungen Leuten nicht selten gar nicht bewusst: „Musikerinnen und Musiker, die mit ihrem Handwerk und ihrer Kunst Musik lebendig spürbar machen – im Gegensatz zu oft rein synthetisch produzierter Musik.“ Auch werde leicht vergessen, „dass der Jazz als die revolutionärste Entwicklung in der Musikgeschichte der letzten hundert Jahre gilt und bis heute Einfluss auf das Musikgeschehen nimmt“, erklärt der Experte. Noch heute würden Ausschnitte – Samples – aus Nummern verschiedenster Jazz- und Soulgrößen verwendet, „um aktuelle Popmusik zu bereichern“. Es sei daher „Anliegen und Wunsch“, Kindern und Jugendlichen „einen sehr universellen und interessanten Bereich der Musik näher zu bringen“. Zugleich möchten die Verantwortlichen zeigen, welche Chancen und Möglichkeiten spielerischer Kommunikation etwa im gemeinsamen Improvisieren steckt. Die persönlichkeitsbildenden Wirkungen des miteinander Musizierens, von Empathie bis Teamfähigkeit, sind bekannt, gelten für Klassik wie Jazz.

Diese Überlegungen flossen in das Konzept von All about that Jazz, „ bei dem wir gezielt Jugendliche im Rahmen des schulischen Musikunterrichts in unseren Jazz-Club einladen“, berichtet Andreas Neumayer. Mit Live-Musik eingebettet in ein gut einstündiges Bühnenstück – „garniert mit Musiker-Anekdoten“ – sollen Geschichte und Ausformungen des Jazz sowie sein Bezug zur gegenwärtigen Musik vermittelt werden. Es spielen und singen Anna Buchegger Gesang/Keyboard, Joschi Öttl Trompete/Gesang, Daniel Schröckenfuchs Keyboard, ValentinCzihak Kontrabass und Kunstpreisträger Robert Kainar Schlagzeug. Regie führt Caroline Richards. „In einer Zeitreise streichen wir die Vielseitigkeit und Flexibilität des Jazz und seiner ausführenden Musiker hervor, stellen Jazz als Lebenshaltung und ursprünglich musikalische Bewegung gegen die dominierende Gesellschaftsstruktur und Musikkultur dar.“ Jazz werde aber auch gezeigt als politische Bewegung zur Emanzipation der afroamerikanischen MusikerInnen, als verbotene Musik wie der Swing im Dritten Reich, „aber auch als Tanz- und Popularmusik und seinen späteren Annäherungen zum Mainstream“. Ein Ziel – neben der hoffentlich vorrangigen Vermittlung von Freude an der Musik – sei es, die jungen Leute anzuregen, „Zusammenhänge zu erkennen und zu hinterfragen, musikalisches Material zu analysieren und persönliche Werturteile zu bilden und zu reflektieren – aber auch andere Werturteile zu respektieren“. All about that Jazz steigt ab 15. Jänner 2021 in insgesamt neun Vormittags-Terminen im Jazzit – Kontakt und Anmeldung - www.jazzit.at Bild: JazzIt / Harald Gaukel Zum dpk-Interview mit Andreas Neumayer

Mr. Jazz in Salzburg Weiter >